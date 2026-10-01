中國打造寮柬海空基地南北呼應 學者：越南關切但不恐慌

中國在寮國啟用聯合軍事支援與訓練中心，具擴大區域後勤與戰術投射的戰略意圖，與柬埔寨雲壤海軍基地形成南北海空呼應。學者告訴中央社，此舉恐收緊對越南的「鉗形攻勢」；但也有學者認為，越南目前關切但不至於恐慌。

中國國防部29日宣布，中國在寮國賓昆機場（BanKeun Airport）啟用了全新的聯合軍事支援和訓練中心，協助寮國空軍訓練飛行員，由雙方共同維護和營運。

●北京軍事立足點持續擴大 引發華府與盟友擔憂

雖然雙方參與人數、中心配備與機場設施等細節並未透露，但位於首都寮國永珍以北約50公里處的「中寮聯合保障和訓練中心」與「中寮友誼航空學院」，擴大北京在海外的國防設施網路，分析指出，在此部署戰機可覆蓋中南半島。

南華早報（SCMP）報導，中方在聲明中寫道：「它們符合雙方國內法以及相關的國際法和國際慣例，不針對任何第三方，將有助於進一步加強兩軍務實合作，維護地區和平穩定。」

北京在東南亞軍事立足點持續擴大，中國與寮國和柬埔寨的軍事合作也不斷加強。中國「航空知識」表示，該機場位於中南半島核心腹地，如部署殲-10戰鬥機，有效作戰半徑可涵蓋整個中南半島。

據商業衛星影像報告，賓昆機場的建設始於去年10月左右，並在今年9月達到相當規模，最長跑道約2000公尺。

外媒指出，中國在海外的國防項目曾引起華府及其盟友的擔憂。儘管官方聲明強調該設施旨在協助寮國培育空軍飛行員且不針對第三方，分析人士普遍視其為中國事實上的第3個海外軍事據點，具備擴大區域戰術投射與後勤常備能力的戰略意圖。

●中國對寮國債務陷阱外交 擁有近半主權外債

寮國和中國近年來合作更加密切，作為一帶一路倡議重點項目的中寮鐵路於2021年正式通車，有助於深化寮國與中國的經濟整合，軍隊訓練也向來依賴中、俄。

印度第一郵報（Firstpost）分析，北京正不斷在東南亞擴大其經濟、外交和安全影響力的地區，且「中國與寮國不斷擴大的安全關係，正值寮國經濟高度依賴北京之際」。

報導援引澳洲智庫羅伊國際政策研究院（LowyInstitute）去年分析報告指出，寮國面臨嚴重債務危機，而中國的巨額貸款扮演重要角色。中國持有寮國近一半的主權外債，大部分借款都用於能源和基礎設施項目，為全球最接近「債務陷阱外交」（Debt-trapdiplomacy）的實證。

●中南半島基地海空呼應 北京打造南北戰略軸線

繼在柬埔寨建立類似的聯合海軍設施後，北京又在東南亞地區增添了一個立足點。路透社與彭博社均將其定調為北京「罕見的海外擴張」。

去年4月，中國與柬埔寨在泰國灣雲壤海軍基地（Ream Naval Base）建立的「中柬聯合保障與訓練中心」正式掛牌啟用。柬國政府否認中國軍隊駐紮在雲壤，中方也沒有獨家使用權。

在此之前，中國人民解放軍2017年在非洲之角吉布地設立了第1個海外軍事基地，為支援東非和中東的軍事行動的海軍後勤基地。

解放軍第3座海外基地掛牌，可見寮國賓昆機場與柬埔寨雲壤海軍基地的「海空搭配」，在地緣政治與軍事戰略上具有極高的連動價值。兩基地的垂直連線，正好在中南半島心臟地帶構築了一條南北向的戰略垂直軸線，形成海空搭配的戰略呼應。

美國夏威夷「亞太安全研究中心」（APCSS）教授伏溫（Alexander Vuving）接受中央社書面訪問時指出，中國在雲壤海軍基地的軍事存在不斷增強，將進一步引起越南對南海西南角的關注，越南將以在該地區加強巡邏和更密集的作戰模式作為回應。

●中國勢力向南延伸 恐牽動全球軍事部署

對越南而言，原本北面與中國接壤已承受巨大國防壓力。如今中國海軍力量進駐西面的柬埔寨雲壤基地，空軍支援力量又進駐其西鄰的寮國賓昆機場，導致越南西側門戶與西南防線受到夾擊。

伏溫向中央社分析，「若將來越南加強在該戰區西南部的軍事部署，中國也可以加強其在柬埔寨和寮國的軍事部署，從而進一步收緊其對越的『鉗形攻勢』（Pincer）或『鐵錘與鐵砧』戰略（hammer andanvil）」。

不僅越南，中國勢力向南延伸也將促使泰國等鄰國重新評估其北部與東部的防空預警、邊境安全及與美中兩國的軍事平衡關係，恐也會讓東協內部在涉及中國南海主權爭議或區域安全議題時，更難團結立場。

部分分析認為中國正在中南半島打造能抗衡印太「第一島鏈」的軸線，對此澳洲新南威爾斯大學國防學院的名譽教授塞爾（Carl Thayer）今天回覆中央社詢問時則表示，此說法過於誇大。

他分析，「目前這兩個設施發展程度不足以支持對越南或泰國的進攻性軍事行動，因此不會改變地區軍事力量的平衡。然而，它們將支持中國在寮國的持續存在，加強雙邊軍事關係，包括培養未來的寮國空軍人員」。

塞爾指出，相較於寮國，中國在雲壤海軍基地的軍事影響力更為可觀，如深水碼頭、千噸級滑道、5000噸級乾船塢、直升機停機坪等，擴大中國在泰國灣監視和情報收集的範圍。

但雲壤基地「無法支援中國航空母艦的持續作戰行動」。此外，該港接待過日本、越南和美國海軍的艦艇訪問，且柬埔寨和越南也簽署了2025-2029年的新國防合作議定書，涵蓋邊境安全和國防關係等。

塞爾說，越南目前未將中國在雲壤海軍基地的勢力視為軍事安全威脅，而是更關注中國在南海的前線作戰基地－永暑礁和渚碧礁。「越南對中國的海軍勢力抱持一定的關切，但並不感到恐慌」。

中南半島戰略局勢暗潮湧動，各國正在以中國為中心的更大戰略博弈中扮演著各自角色，如伏溫所言，這場競爭必然會融入全球和區域大國間的更大競爭之中，也將涉及美國，以及在較小程度上涉及日本、法國，甚至俄羅斯、印度、澳洲和韓國。