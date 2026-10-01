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巴基斯坦空襲阿富汗 塔利班：釀9死含婦孺

中央社／ 喀布爾1日綜合外電報導
阿富汗赫爾曼德省加姆塞爾（Garmsir）地區，人們站在一處房屋的廢墟上；據塔利班稱，該房屋在巴基斯坦的一次空襲中受損。 路透
阿富汗赫爾曼德省加姆塞爾（Garmsir）地區，人們站在一處房屋的廢墟上；據塔利班稱，該房屋在巴基斯坦的一次空襲中受損。 路透

阿富汗塔利班（Taliban）政權表示，巴基斯坦今天空襲阿富汗，擊中3棟民宅，造成9人喪生，包括婦孺。巴基斯坦則說空襲鎖定「恐怖分子」藏身處，擊斃22名「恐怖分子」。

綜合路透社和法新社報導，兩國在相對平靜約3個月後，近來衝突再度升高。巴基斯坦一再指控阿富汗庇護武裝分子，但阿富汗否認。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群平台X表示，阿富汗庫納爾省（Kunar）和海曼德省（Helmand）空襲事件造成9名阿富汗平民喪生，罹難者包括婦孺，並說有11人受傷，3棟民宅被毀。

穆賈希德說：「我們譴責這項侵略行為，這是違反所有公認原則的犯罪。」

海曼德省政府說，遇襲地點在薩法村（Safar），造成4人死亡，多人重傷。

然而，巴基斯坦新聞部表示，這波空襲是根據「可信情報」發動，目標是兩處恐怖分子藏身地點。

巴基斯坦新聞部在X聲明中說：「目標已遭精準摧毀，初步報告顯示擊斃22名恐怖分子。」聲明還說：「這些藏身處內儲存的大量武器和彈藥也被摧毀。」

巴基斯坦 塔利班 阿富汗 空襲

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