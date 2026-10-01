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杜拜航空機長浴血阻墜機！昔日談空中救命關鍵 如今一語成讖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
杜拜航空印度籍機長馬查爾9月30日遭一起飛行的副機師刺傷，仍協助救下乘客，避免客機在對方疑似企圖墜毀的情況下釀成災難，獲以色列與印度領袖稱讚為英雄。路透 / 以色列外交部
杜拜航空印度籍機長馬查爾9月30日遭一起飛行的副機師刺傷，仍協助救下乘客，避免客機在對方疑似企圖墜毀的情況下釀成災難，獲以色列與印度領袖稱讚為英雄。路透 / 以色列外交部

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機發生印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）遭副機師刺傷事件。儘管他渾身是血地倒在駕駛艙地板上，仍設法啟動解鎖裝置、打開駕駛艙門，讓乘客與機組人員得以制伏副機師，成功阻止飛機墜毀，獲讚譽為英雄。

路透與CNN-News18報導，馬查爾目前正在班機改降的沙烏地阿拉伯塔布克（Tabuk）一家醫院康復。以色列總理內唐亞胡稱他為「真正的英雄」。印度總理莫迪也在X發文表示：「馬查爾機長是一名英雄。在面臨最嚴重的危險、而且自己身受重傷之際，他展現了極大的勇氣，以及保護他人生命毫不動搖的決心。」

馬查爾來自孟買。根據領英個人資料，他曾在印度香料航空（SpiceJet）工作超過10年，2022年加入杜拜航空。身為資深波音737機長，他在大約15年的職業生涯中已累積近9750小時飛行時數，但相對較晚才踏入航空業。

馬查爾2025年接受YouTube頻道訪問時透露，和許多飛行員不同，航空並不是他的童年夢想。他中學畢業後就讀紡織工程課程，原本打算延續家族事業，之後又到孟買威林卡管理學院攻讀管理學，直到大約19歲時，才在學校一場航空研討會上接觸飛行。他說：「就是在那裡，我真的迷上了航空。」

儘管母親起初對他的職業選擇感到害怕，馬查爾之後仍前往紐西蘭受訓，接著加入香料航空，一路晉升為航線訓練機長，負責指導較年輕的飛行員。他回憶，職業生涯中曾因醫療緊急狀況讓班機改降，也曾因看似輕微的技術問題延後起飛。他說：「延誤不是我的問題。只要你最後能走出飛機，那就是我要的。」

在這段如今於網路上瘋傳的YouTube節目中，馬查爾也曾談到一個乘客很少會去思考的問題：當飛機在約1萬公尺高空發生嚴重狀況時，會發生什麼事。他還提到，乘客平時對空服員的看法，一旦遇上緊急狀況可能完全改變。他說：「人們看待機組人員的方式很令人遺憾，但當事情出問題時，你需要他們。」

這些話後來以馬查爾幾乎不可能預料到的方式成真。他遇襲後身受重傷，多處遭割傷並大量失血。根據搭乘該班機的牙醫師莫薩耶夫（Shota Mosaev）說法，馬查爾一度血壓下降並失去意識。莫薩耶夫回憶說：「他全身都是割傷，他的頭、他的雙手幾乎都被割開，幾乎切成兩半。」

在約1萬公尺高空沒有醫院或急診室可用，馬查爾身邊的人就成了第一線援手。莫薩耶夫為他治療並設法控制出血，乘客協助制伏攻擊者，當時搭機的休班飛行員也加入協助。

馬查爾過去在訪談中所說的原則，也因此有了真實寫照。他說：「當我們在高空，發生事情時，誰要來救你？你如果夠幸運，機上會有醫生，但如果沒有，機組人員或許沒有受過動手術的訓練，但他們可以救你的命。」

杜拜 墜機 印度

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