快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長，疑似企圖讓這架波音737 Max 8客機墜毀。飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，機尾方向舵嚴重受損。圖／ 截自 X / air plus news
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長，疑似企圖讓這架波音737 Max 8客機墜毀。飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，機尾方向舵嚴重受損。圖／ 截自 X / air plus news

杜拜航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓這架載有174人的波音737 Max 8客機墜毀。美聯社報導，飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，機尾方向舵嚴重受損，部分甚至被扯掉，但最終仍安全降落。

乘客伊塔利（Almog Italie）說，飛機突然往下掉，「就像非常劇烈的亂流、非常強烈的G力，持續了20或30秒」。前聯合航空機師、航空安全專家阿羅約（Steve Arroyo）表示，要讓方向舵在如此劇烈的下降過程中受損，代表作用在方向舵上的空氣動力非常強。他說：「這是一次很嚴重的下降。我只是很驚訝飛機沒有解體。」

另一名專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）過去曾替美國國家運輸安全委員會及聯邦航空總署調查空難。他表示，以當時的下降速度，如果飛機降到約3000公尺以下，可能就無法再把機身拉平。「他們能夠從那次俯衝中拉起來，實在非常驚人。救了他們的是，當時仍有足夠高度讓他們恢復。」

以色列總理內唐亞胡接受CNN訪問時表示，攻擊者是阿曼公民，已在沙烏地阿拉伯遭逮捕，目前正在當地接受訊問。航空公司通常須在駕駛艙內配備失事斧（crash axe），供緊急情況下打破窗戶逃生或劈開面板處理火災。內唐亞胡另接受福斯新聞訪問時表示，攻擊者可能曾用斧頭攻擊機長。

CNN報導，參與制伏行動的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）向內唐亞胡敘述經過。他說，遭刺傷的機長當時倒在艙門旁，因此一開始很難把門打開，進入駕駛艙後，他看到副機長趴在兩個駕駛座之間的儀表台上，看起來正試圖「讓飛機失去功能」，他呼喊其他乘客幫忙，並先以鎖喉方式制住副機長，將他拖出駕駛艙，接著又返回，抓住飛機的操縱桿往後拉，整個過程都在短短幾秒內發生。

內唐亞胡問他，為何知道操縱桿往後拉能控制住飛機，他表示有看過「空中浩劫」（Discovery空難紀錄片節目）。

以色列Ynetnews報導，以色列消息人士確認，涉案副機師是阿曼公民。沙烏地阿拉伯當局與杜拜航空尚未公開證實，但以色列運輸部長雷格夫（Miri Regev）表示，杜拜航空安排阿曼機師執飛前往以色列的航班，違反阿拉伯聯合大公國與以色列的航空協議。她主張，由於以色列與阿曼沒有外交關係，雙邊航空協議禁止這類安排。

杜拜航空多數機師並非阿聯公民，而是來自世界各國。該公司已表示，往返以色列的航班將在調查期間暫停。隨著調查人員檢視涉案副機師的動機，這起事件也再次引發外界對航空公司如何信任飛航機組人員的疑問。

機師 杜拜 乘客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

副機師刺機長企圖墜機！內唐亞胡稱險釀911災難 川普也發聲了

機師被刺航班險墜毀！內唐亞胡：乘客多是以色列人 內情不單純

杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

相關新聞

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙烏地阿拉伯。以色列總理內唐亞胡表示，這起攻擊意圖讓飛機墜毀。其中一名乘客則現身說法，解釋自己如何制伏副機師，並協助飛機恢復控制。

杜拜航空機長浴血阻墜機！昔日談空中救命關鍵 如今一語成讖

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機發生印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）遭副機師刺傷事件。儘管他渾身是血地倒在駕駛艙地板上，仍設法啟動解鎖裝置、打開駕駛艙門，讓乘客與機組人員得以制伏副機師，成功阻止飛機墜毀，獲讚譽為英雄。

美債殖利率飆升美股不跌反漲 投資人十字路口該怎麼走

美國公債殖利率頻頻創新高，但美國股市仍繼續上漲，顯示投資人認為美國經濟仍強勁，足以吸收高利率。因此，有專家認為，公債的高殖利率只是從金融風暴後的低利率時代回到常態。不過，目前美國股市處於高檔，美國政府若無法收緊支出和壓制通膨，導致公債殖利率繼續飆高，一旦投資人認為經濟可能反轉，股市恐崩跌。在股市和殖利率都處於高檔的情況下，投資人應該如何自保？有何觀察指標？

全球反戰風潮！台灣和平主義哪裡不一樣？

「和平」在當下台灣的政治語境中已成為高度爭議的詞彙，不同陣營的人士皆宣稱自己的立場是為了守護台灣的和平。中國國民黨黨主席鄭麗文在今（2026）年4月前往中國進行鄭習會之前，國民黨即推出一系列以「和平」為主軸的影片，包含「不要戰爭，只要和平」、「因為這裡夠和平，我們才能安心躺平」。影片中呈現年輕人躺在舒適明亮但無法識別的背景中，凸顯和平並非是一個需要奮鬥取得的目標，而被視為一種既定存在的狀態。

美國急補飛彈庫存想快卻快不了 卡在一根螺桿得等1年

美國軍工正在拚命加速：愛國者攔截彈要增產三倍，戰斧飛彈年產量甚至要從不到90枚衝到1000枚。但一道瓶頸不是錢，也不是訂單，而是藏在飛彈裡、精度可細到人類頭髮百分之一寬的零件。客戶希望12周交貨，工廠的答案卻是：1年。

副機師刺機長企圖墜機！內唐亞胡稱險釀911災難 川普也發聲了

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機發生副機師刺傷機長、企圖讓飛機墜毀事件，客機一度在不到30秒內急墜近4300公尺，乘客與機組人員隨後進入駕駛艙制伏副機師。多名乘客事後形容整起事件是一場奇蹟，以色列總理內唐亞胡則讚揚反抗的機長「成功阻止了一場911災難」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。