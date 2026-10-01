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巴西總統選舉倒數 魯拉宣布缺席辯論引發爭議

中央社／ 聖保羅30日專電
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。路透
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。路透

巴西總統大選進入最後衝刺，原定當地時間10月1日晚間由巴西最大電視台Globo舉辦的總統候選人辯論，卻因現任總統魯拉宣布缺席而掀起爭議。這場辯論是首輪投票前最後一次公開交鋒，備受矚目。

根據Globo及多家巴西媒體報導，魯拉（Luiz InácioLula da Silva）陣營已正式通知不參加辯論。此舉讓選戰焦點再度集中在他與主要對手、前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro）的對決。最新民調顯示，兩人在第2輪投票中呈現膠著，支持度幾乎持平。

BBC巴西新聞網引述政治學者分析，魯拉的缺席是戰略考量。專家指出，辯論場上往往充滿攻防，對領先者而言「風險大於收益」。魯拉陣營擔心他在辯論中遭到集中攻擊，或因一時失言而影響選情。學者也提醒，雖然巴西選民的投票意向高度固化，但在社群媒體時代，片段言論可能被放大，進而左右選戰氛圍。

另一方面，佛拉維歐已表態將出席辯論，並公開挑戰魯拉「正面對決」。除他之外，確定參加的還包括前戈亞斯州長卡亞多（Ronaldo Caiado）、作家庫里（Augusto Cury）及新黨候選人澤馬（RomeuZema）。辯論由知名主播特拉利（César Tralli）主持，預計分4個回合，涵蓋亞馬遜保護、邊境安全及出口基礎建設等議題。

此外，未獲邀的候選人桑托斯（Renan Santos）已向選舉法院提出申訴，並號召支持者在辯論當天到電視台外抗議，要求納入辯論名單。若他臨時獲准參加，可能改變辯論的攻防格局。

巴西總統選舉首輪投票將於10月4日舉行。魯拉的缺席雖可能降低短期風險，但也引發「迴避公開檢驗」的批評。分析人士認為，若選戰進入第2輪，辯論恐將成為候選人無法迴避的戰場。

巴西 辯論 魯拉

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