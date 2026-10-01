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看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

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看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，飛機隨後在沙烏地阿拉伯緊急降落。圖為該班機乘客改搭的另一架杜拜航空班機，準備降落以色列本古里安機場。美聯社
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，飛機隨後在沙烏地阿拉伯緊急降落。圖為該班機乘客改搭的另一架杜拜航空班機，準備降落以色列本古里安機場。美聯社

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙烏地阿拉伯。以色列總理內唐亞胡表示，這起攻擊意圖讓飛機墜毀。其中一名乘客則現身說法，解釋自己如何制伏副機師，並協助飛機恢復控制。

華爾街日報報導，根據航班追蹤資料，涉事航班FZ1073為一架執飛杜拜至特拉維夫清晨航班的波音737 MAX 8，起飛2個多小時後，在不到55秒內急墜超過4500公尺。機師於美東時間凌晨1時31分發出Squawk 7700代碼，表示發生一般緊急狀況；7分鐘後，警報改為代表「非法干擾」的代碼，通常用於劫機、挾持人質等危害飛航安全情況。

杜拜航空表示，駕駛艙爆發衝突後，當時在機上值勤的航空公司人員接手操控，之後安全降落沙烏地阿拉伯西部的塔布克（Tabuk）。航空公司表示，所有乘客均安全無恙，事件原因與動機仍不明，有待正式調查。

根據Storyful查證的影片畫面，攻擊者遭制伏後，乘客站在機艙廚房區兩名渾身是血的機師旁。沙烏地官員表示，飛機降落後，2名機師均因刀傷被送下飛機。

內唐亞胡說，攻擊者已遭逮捕，並轉述機上一名乘客描述的事發經過。他表示，攻擊發生時，班機陷入旋轉並開始俯衝；受傷機長打開艙門後，一名乘客與一名機組人員隨即闖入駕駛艙制伏攻擊者。機上另有兩名原本準備執飛回程航班的機師接手操控，使飛機恢復穩定。

CNN報導，乘客哈永（Yaniv Hayoun）表示，遭刺傷的機師當時靠在艙門上，一開始讓艙門難以打開；他進入駕駛艙後，看見攻擊者位在兩個駕駛座之間的控制台上。他說：「座位上沒有機師，一個人在地板上，一個人在控制台上。」

哈永表示，攻擊者看起來像是試圖「讓飛機失效」，他隨即呼喊機上其他以色列人幫忙，另外兩人趕來，與他合力壓制攻擊者。「我跳回去，抓住操縱裝置，開始把操縱桿往後拉。」

他說，這一切都在幾秒內發生，並向內唐亞胡表示，如果班機當時已進入以色列領空，「事情不會有好結果」。被問到如何知道要往後拉操縱桿、協助飛機恢復控制時，哈永把功勞歸給電視節目：「我有看《空中浩劫》（Air Crash Investigation），真的！」

內唐亞胡讚揚機上人員的機智與勇氣，表示：「他們救了很多人的命。他們阻止了一場巨大災難。」

杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。美聯社
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。美聯社

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