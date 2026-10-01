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英相柏南有意重返歐盟 馬克宏：歡迎回來

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
英國首相柏南。(美聯社)
英國首相柏南。(美聯社)

英國首相柏南（Andy Burnham）提出英國重返歐盟的想法，不但打破長期以來的政治禁忌，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）更以英文回應：歡迎回來。

法新社報導，柏南昨天受訪表示，權衡與歐洲不同關係的「利弊」之後，他領導的工黨政府可能會「一路走到底」，提議英國重新加入歐盟。

柏南在工黨年會表示，英國2020年的脫歐「弊大於利」。脫歐帶來「長達10年的低度經濟成長」，英國必須考慮與最大的貿易夥伴建立長期關係。

工黨在前首相施凱爾（Keir Starmer）執政期間，為鞏固支持脫歐的藍領選區，宣示「不會重新加入歐盟單一市場或關稅同盟，也不會恢復人員自由流動」。「重返歐盟」被視為不可觸碰的政治禁忌。

柏南承諾，將在今年稍後與歐盟舉行峰會前，就英國未來與歐盟關係提出「不同方針」。

柏南在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，可以考慮的方案包括加入歐洲單一市場和關稅同盟，「或者我們也可以一路走到底（重新加入歐盟）」。

柏南說：「顯然，有一些選項需要加以考量，我們必須檢視哪些方案切實可行，並權衡每個選項的利弊。」

法國總統馬克宏在馬德里與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會談後，於記者會上對此表示歡迎。

馬克宏說，「如果英國人想要回歸，如果首相也朝這個方向努力，我認為這對英國和歐洲人來說都是非常好的消息。」

「回來吧，」馬克宏補充道。

桑傑士同意馬克宏的觀點，表示如果英國提請重新加入歐盟，「西班牙當然會為此鼓掌，並再次張開雙臂歡迎兄弟般的民族」。

英國民眾2016年以52%對48%的投票結果決定脫歐，右翼的保守黨隨後帶領英國退出歐盟。

民調機構Survation在6月進行的調查顯示，如果再次舉行公投，55%的選民會選擇重新加入歐盟。

歐洲議會議員戈齊（Sandro Gozi）表示，柏南願意公開探討各種選擇，這對歐盟來說是一個「歷史機會」。

不過「變動歐洲下的英國」（UK in a ChangingEurope）智庫主任梅農（Anand Menon）警告，不要認為柏南的言論代表重返歐盟的開始。

「（柏南）似乎只是說：『我們現在談談這件事』。他的內閣裡，許多人不希望看到他把大量時間和精力浪費在處理歐洲事務」。

柏南曾積極參與留在歐盟的運動，並希望有生之年能讓英國能重返歐盟。

反歐盟的英國改革黨（Reform UK）副黨魁泰斯（Richard Tice）表示，柏南「試圖走後門，偷偷帶我們回到布魯塞爾」；保守黨（Tory）副黨魁伯格哈特（Alex Burghart）則指責柏南「目光短淺」。

原定7月在布魯塞爾舉行的英國－歐盟峰會因施凱爾宣布辭去首相及工黨黨魁職務而延後。歐盟官員表示，歐盟正考慮在11月舉行峰會，但具體日期尚未確定。

歐盟 馬克宏 首相 脫歐 英國

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