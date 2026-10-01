美共和黨議員籲審視南韓對中關係 憂李在明不挺台

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾呼籲，川普政府應審視美國盟友南韓與中國日益密切的關係，稱這對美國構成「重大風險」，並憂心南韓的對台立場。

路透社報導，穆勒納爾（John Moolenaar）在致美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的信中，敦促對南韓與中國的關係「提高警戒」，理由包括雙方領導層級往來升溫、南韓半導體業者赴中國投資，以及美國企業在南韓遭受不公平待遇，相較中國競爭對手處於劣勢。

穆勒納爾形容南韓是「美國的重要盟友」，但警告「摩擦可能導致首爾結盟取向出現結構性轉變」，因此有必要「密切關注，並視需要採取協同行動」。

在此之前，美國與南韓關係已歷經一段緊張期，期間美國總統川普（Donald Trump）曾嚴厲批評首爾當局。

自1950年至1953年韓戰以來，美國與南韓一直是盟友，當時中國支持北韓，但美國與南韓在貿易、中國政策及安全問題上已出現分歧，而川普也持續設法改善與北京的關係。

穆勒納爾以中國國家主席習近平2025年訪問南韓為例，指出兩國領導層級互動進展速度前所未見。這是習近平11年來首次造訪南韓；南韓總統李在明今年也訪問中國，是南韓總統2019年以來首次訪中。

此外，穆勒納爾還表示，南韓與美國之間「日益擴大的鴻溝」尤其令人擔憂，因為首爾當局「實質上已排除」在中國侵台時支持區域因應措施。

穆勒納爾還引用李在明2024年競選期間的談話，他當時說：「台灣海峽發生什麼事，跟我們有什麼關係？」

李在明今年1月接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，南韓最好「避免不必要的介入」，尊重他方立場符合國家利益。

南韓外交部回應，這封29日發出的信函此前未曾被報導或公開，因此無法詳細評論其內容。南韓外交部還說，美韓同盟是南韓外交政策基石，雙方正推進多個領域的同盟合作。