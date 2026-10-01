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杜拜航空駕駛艙爆喋血案一度急墜 乘客憶驚恐瞬間

中央社／ 利雅德30日綜合外電報導
杜拜航空一架從阿聯杜拜飛往以色列特拉維夫的客機9月30日發生機師遇刺，一名受傷乘客在飛機降落前傳出機艙內畫面說明情況。路透
杜拜航空一架從阿聯杜拜飛往以色列特拉維夫的客機9月30日發生機師遇刺，一名受傷乘客在飛機降落前傳出機艙內畫面說明情況。路透

一架飛往以色列的班機9月30日驚傳駕駛艙喋血事件，一名機師刺傷另一機師，飛機一度急墜。乘客事後稱當時就像在搭雲霄飛車，人們放聲尖叫，所幸有人衝進駕駛艙，阻止情況惡化。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，杜拜航空（flydubai）編號FZ1073航班原定從阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），途中於飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，然後在沙烏地西北部的塔布克機場（TabukAirport）降落。

Flightradar24指出，該航機數據顯示，在第一次發出緊急訊號前，飛機於30秒內突然快速下降近1萬4000英尺（約4267公尺）。

乘客伊塔列（Almog Italie）事後告訴法新社：「（當時）就像我們經歷了非常嚴重的亂流，但其實並沒有亂流。」他形容在短短幾秒內下降數千英尺的感覺，就像坐「雲霄飛車」一樣。

另有兩名女性在接受以色列電視台第12頻道（Channel 12）採訪時表示：「人們開始尖叫。隨後，飛機開始左右搖晃。」

乘客史匹格（Dalia Shpigel）則告訴「國土報」（Haaretz），前排座位的乘客在察覺情況不對後，「有3至5名男子衝進駕駛艙」，制伏了攻擊者，並開始救治受傷的機師。

她說：「在降落前一個小時，我們感覺飛機已經失去控制，開始上下顛簸。那些人看到飛機開始俯衝，於是闖進駕駛艙。」

史匹格表示，這些「年輕男子」隨後接手處理現場，並開始照料其他乘客；與此同時，飛機改變航向，準備降落在沙烏地。

根據以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的說法，持械傷人的機師顯然試圖讓飛機連同機上所有人一起墜毀。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則形容這起事件是「聖戰分子恐怖攻擊未遂」，「多虧數名以色列乘客的英勇行動，才能予以挫敗」。

一名以色列官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），包括以色列國家安全局（Shin Bet）、情報機構摩薩德（Mossad）、以色列軍方、以色列交通部在內的多個機構，都參與調查今天早上發生的這起事件。

這名官員說，目前調查的主要問題之一是，為何這架航班的機組人員中，會有一名來自非以色列邦交國的機師。

兩名以色列官員稍早告訴CNN，有一名機師是阿曼籍。其中一名官員透露，這名阿曼籍人士是副機長，據稱就是這起暴力事件的攻擊者。

阿曼與以色列沒有正式外交關係。目前尚不清楚這名阿曼籍機師是如何取得飛往以色列的許可。

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