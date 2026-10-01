英重返歐盟路迢迢 專家：需要先公投 而且時程得等至少10年

英國首相柏能表示將改善英國與歐盟關係，包括加入歐洲單一市場甚至可能重新加入歐盟。然而，儘管民調顯示有略過半數英國民眾支持重新加入歐盟，但若要真正重新加入，需要民意出現更大幅度轉變。

專家說，即使英國政府能證明人民決意重新加入歐盟，重新加入仍可能需要五至十年。

從法律面來說，英國政府並不一定需要舉行第二次公投，才能申請重新加入歐盟。理論上，如果工黨在下次大選中勝選，並以重新加入歐盟列入政綱承諾，工黨就可提出申請。

然而，多位專家認為，英國需要再次舉行公投，才能取得政治授權正式開始與歐盟談判。這類談判預計會持續多年，可能跨越下一次大選，甚至面臨政府更迭。

劍橋大學歐盟法律專家巴納德說，「在沒有公投的情況下，政治上要重新加入歐盟會很困難。歐盟會希望看到，這是英國已經確定的民意。否則歐盟為何要參與談判？如果英國換一個政府又退出，這樣做有什麼意義？」

如果英國重新申請加入歐盟，歐盟首先必須確認英國符合一九九三年制定的「哥本哈根標準」，包括保障基本民主自由、擁有正常運作的市場經濟，以及具備執行歐盟法律的能力，這部分應該不成問題。

然而，一旦談判開始，雙方將需要處理一系列重大議題。歐盟可能要求英國採用歐元，讓英國未來更難退出歐盟，並加入沒有邊境管制的申根區。英國過去成為歐盟會員時，曾取得不加入歐元及申根區的安排，若重新申請加入，能否取得相同待遇是個疑問。

若英國提出申請，歐盟執委會將代表歐盟主導談判，批准英國重新加入的協議。歐洲議會多數議員也必須投票支持，歐盟所有會員國共同組成歐洲理事會也必須同意。

巴納德認為，正式談判本身可能需要「至少四至五年」，而批准程序「可能還需要幾年」，整個過程可能需要十年。

此外，重新加入歐盟的政治辯論，可能再次引發英國脫歐所經歷的政治癱瘓與不確定。