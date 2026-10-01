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脫歐後經濟低迷至今...英相柏能：重返歐盟是選項之一

聯合報／ 國際中心／綜合報導
英國首相柏能。新華社
英國首相柏能。新華社

英國首相柏能受訪時說，英國與歐洲未來關係是無可迴避的問題，而重新加入歐盟是可能選項之一。

法新社報導，柏能先前在執政黨工黨年度黨大會上表示，將在今年稍後與歐盟舉行峰會前，就英國未來與歐盟關係提出「不同方針」。

英國二○一六年舉行「脫歐公投」，最終決定退出歐盟。柏能先前表示，希望在有生之年能看到英國重新加入歐盟。

他接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問時說，目前的脫歐協議「弊大於利」，他希望探討「有哪些可行的辦法」來修復雙方關係，可以考慮的選項包括加入歐洲單一市場和關稅同盟，「或者我們也可以一路走到底」。

衛報指出，所謂「一路走到底」就是重新加入歐盟。

柏能說：「顯然有一些選項需要加以考量，我們必須檢視哪些方案切實可行，並權衡每個選項的利弊。我的意思是，我們不能讓這個問題懸而未決。」

柏能今年七月就任首相。他在工黨年度黨大會發表演說時稱，脫歐帶來「長達十年的低度經濟成長，使我們處於較弱勢地位」。

此舉可能會在下次大選中造成巨大分歧，在野的保守黨和英國改革黨都反對重回歐盟。保守黨指責柏能試圖「重揭舊傷疤，重啟脫歐時期的鬥爭」，英國改革黨副領袖蒂斯則說，「真正造成損害的是工黨政府，既無法實現經濟增長也無法控制移民，現在還想把這項工作外包給布魯塞爾」。

POLITICO最新民調顯示，七成英國選民希望與歐盟建立更緊密的關係。即使是支持脫歐派英國改革黨的選民，也有百分之五十一認為英國目前與歐盟關係過於疏遠。

負責執行民調的「公眾優先」研究公司主管萊德表示：「英國民眾如今傾向把歐洲視為海外結盟對象，尤其是美國愈來愈被視為不可靠甚至具有敵意的情況下。」

他說：「但對政府而言，這不是容易的事。『與歐洲更緊密』並不等於『逆轉脫歐』。柏能將面臨艱鉅任務，既要安撫黨內親歐派，又不能重新揭開過去的政治傷口。」

史丹福大學經濟學家估計，截至去年，脫歐已讓英國經濟產值減少約百分之八，導致兩位首相先後下台，也引發英國與歐盟之間漫長且充滿火藥味的「離婚談判」，最終歷經多年才完成。

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