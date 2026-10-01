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美推新官網 AI回答很「逆川普」

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普（右）將ＡＩ控制風險重任交給科技巨頭自律，引發憂慮。圖為川普展示已簽署推動ＡＩ政府網站的行政命令，但官網部分回答與川普「唱反調」。路透
美國總統川普（右）將ＡＩ控制風險重任交給科技巨頭自律，引發憂慮。圖為川普展示已簽署推動ＡＩ政府網站的行政命令，但官網部分回答與川普「唱反調」。路透

美國政府九月廿九日推出簡化政府資料和服務的新網站「America.gov」，讓民眾更容易取得分散在各機構網站的資料與服務。不過，美國總統川普恐怕不會喜歡這個網站的部分回答。

America.gov表示，使用者提問的答案依據「官方政府來源」並透過人工智慧（ＡＩ）整理而成。這款聊天機器人的目標，是協助民眾申請加入聯邦醫療保險等政府計畫，或完成護照更新等。

美聯社記者向該網站詢問二○二○年大選誰勝出，以及設在五角大廈的聯邦部門名稱等問題，得到的答案與川普經常宣稱的內容不同。

對二○二○年總統大選，網站原回答：「官方資料未顯示廣泛舞弊行為改變二○二○年大選結果，但個別選舉犯罪情事確曾發生且已起訴。」然而，川普當年輸給拜登後，一再錯誤宣稱發生廣泛舞弊情事，導致選舉結果「被竊」。

川普參加該網站成立儀式時，網站就開始修改回答內容；當美聯社記者再次提問二○二○年大選問題，以及川普是否曾遭彈劾或被判重罪時，網站回覆「無法回答政治問題」。

被問到五角大廈時，網站回答：「五角大廈是國防部的總部。」該網站顯然沒有理會川普去年簽署行政命令，希望國防部改稱「戰爭部」。

美聯社提問該網站，川普能否在二○二八年競選總統時，網站答覆：「憲法第廿二條修正案規定，沒有人能被選為總統超過兩次。川普已兩度當選（二○一六年與二○二四年），我不提供法律建議。」

川普承認憲法禁止他角逐第三個任期，卻常發文談論再選或討論可行方式。

關於人類活動是否造成氣候變遷，網站答覆：「聯邦氣候科學網頁指出，近期暖化主要來自人為溫室氣體排放，尤其是燃燒化石燃料。地球的氣候長期以來也曾因自然因素出現變化。」川普卻常宣稱氣候變遷是「騙局」。

川普 五角大廈 聊天機器人 網站

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