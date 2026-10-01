白宮午餐會 黃仁勳、馬斯克分坐川普左右有什麼玄機

美國總統川普九月廿九日邀科技業大咖到白宮吃午餐談ＡＩ，長桌能坐卅四人，川普坐正中央，身邊分別是科技富豪馬斯克與輝達執行長黃仁勳。主張放慢ＡＩ發展的Anthropic執行長阿莫戴，則被安排在靠近長桌末端的位子。賓客們與川普的距離和座次，透露玄機。

從公布的座位表看來，科技業者的影響力有了具體畫面，誰能最貼近川普說話，誰的安全警告得從桌子另一端遠遠傳過來。

黃仁勳坐在川普身旁，有跡可循。黃仁勳是白宮常客，從放寬對中國大陸ＡＩ晶片出口管制，到避免新增產業監管，川普都曾聽取他的主張。

黃仁勳認為，現行法律已足以保護民眾，新增規範反而可能讓中國大陸超車。他於會後強調，人工智慧創新與安全之間不存在衝突。

馬斯克緊靠川普的另一側，釋出另一種訊號。兩人先前因政策分歧公開翻臉，如今馬斯克的座位顯示他已重回核心圈。川普上周接待中國大陸國家主席習近平的國宴，他也被安排坐在兩位元首附近。

往外擴一圈，亞馬遜創辦人貝佐斯與微軟執行長納德拉兩人坐川普對面。Meta執行長祖克柏與Google執行長皮查伊，則各與川普隔一個位子。

這些大型科技公司投入數百億美元開發ＡＩ模型、興建資料中心，也曾向川普就職典禮與白宮東翼宴會廳等計畫捐款數百萬美元。

最耐人尋味的是阿莫戴的座位。他兩旁都是企業主管，沒有政府官員。兩天前，他才與川普共進晚餐，但兩人對ＡＩ的看法，卻像這次的座位一樣有距離。

阿莫戴警告，ＡＩ可能帶來危及人類存續的風險，主張全球放慢開發腳步，並由政府制定安全規範。

曾譏諷Anthropic領導層是末日論者的川普前ＡＩ顧問薩克斯，也在這場午餐會上。他雖已離開政府，仍以創投人士身分向川普進言，座位離阿莫戴很遠。

不過，座次安排，並不能完整畫分監管與反監管陣營。

坐在川普身旁的馬斯克，近期同意政府應更積極監督ＡＩ，並且放慢發展速度。沒有出席午餐會的OpenAI執行長奧特曼，也支持這個方向。

黃仁勳仍是反對新增監管的代表人物。儘管立場分歧，業者最後仍簽下一份僅一頁長的自願協議，承諾建立內部風險政策，接受外部稽核與第三方評估。但文件缺乏細節，也不清楚由誰執行。企業內部人士認為，這些是最基本的承諾。