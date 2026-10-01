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川普豪賭AI自律 若押錯恐賠上全人類命運

聯合報／ 國際中心／綜合報導
川普九月廿九在白宮與科技業高層會晤後對記者表示，AI業者會互相監督，並稱自願安全協議具有道德約束力。歐新社
川普九月廿九在白宮與科技業高層會晤後對記者表示，AI業者會互相監督，並稱自願安全協議具有道德約束力。歐新社

ＣＮＮ報導，人工智慧（ＡＩ）企業接連警告先進模型可能對人類構成災難性甚至生存威脅，美國總統川普仍決定不為ＡＩ發展踩煞車，把控制風險重任交給科技巨頭自律。這場豪賭若押對，美國可避免監管拖慢創新，在與中國大陸的ＡＩ競爭中搶得優勢；但若押錯，川普面臨的恐怕不只是選民反彈與政治責任，甚至可能賠上全人類命運。

更重要的是，科技公司是否有能力控制ＡＩ？美國西北大學電腦科學教授哈蒙德說，人類目前還沒有足夠可靠的控制機制，確保ＡＩ始終照預期運作。他以汽車為例，如果一輛車平常很好操控，卻偶爾會突然撞牆，真正要解決的不是在路旁多裝護欄，而是先修好轉向系統。

川普九月廿九日在白宮舉行ＡＩ午餐會，宣布多家科技巨頭簽署被形容為「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險管控，但該協議沒有法律強制力。川普主張ＡＩ產業以自我監管為主，相關承諾具有「道德約束力」，甚至相信企業領袖會出於愛國而自我克制。

外界質疑，川普過去多次淡化ＡＩ安全疑慮，甚至把失控ＡＩ代理的風險，稱為民主黨打擊共和黨的「騙局」。然而，美國民眾並不樂觀，ＣＮＮ近期民調顯示，百分之七十五美國人對ＡＩ快速發展感到恐懼與擔憂，百分之七十一希望聯邦政府加強監管。

目前幾乎沒有證據顯示，科技巨頭會主動把社會責任擺在自身利益之前。紐約時報報導，OpenAI的模型攻擊ＡＩ新創公司Hugging Face和其他組織，在ＡＩ代理失控前數月，兩名員工早已示警高層管理人員，但遭到漠視。

OpenAI發言人普薩特里說，公司對研究人員提出的缺陷立即採取行動，且已放緩開發步調。

至於OpenAI、Anthropic等ＡＩ公司近來警告，先進模型可能帶來重大風險，主張推出前接受外部安全測試。美聯社引述專家指出，這套業界自律做法，可能有利大公司建立安全形象、取得資金與晶片，形成市場「護城河」，使較小的競爭者難以擴大發展。

川普第二任期大舉解除對企業與產業的限制，他本人向來排斥各種「護欄」。對川普而言，他把ＡＩ視為美國與中國大陸爭奪科技主導權的關鍵戰場，認為過度監管可能扼殺創新與經濟成長。如今ＡＩ產業正支撐美國經濟，川普本人的財富也高度受到科技產業影響，卻可能導致全球承擔的風險遠比川普個人更大。

川普 自律 中國大陸 AI 科技

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