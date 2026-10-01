英相柏能喊話重返歐盟

英國首相柏能說，他可能在下次大選中發起活動，帶領英國重返歐盟。英國公投決定脫歐十年後，柏能的最新談話，再度掀起英國與歐洲大陸關係的辯論。

英國國家廣播公司（BBC）9月30日播出對柏能的訪談，他在專訪中表示，今年11月與歐盟舉行峰會時，他將列出三個選項在會中討論。其一，英國重新加入歐盟；其二，加入歐盟單一市場；其三，加入成為關稅同盟。

柏能也提到，「我們可以維持現狀。這當然也會是個選項，如果民眾認為這是正確的所在。」

這是脫歐公投十年以來，首次有英國首相談到可能帶著英國重入歐盟。柏能先是在9月29日所屬的工黨年會致詞時，指脫歐對英國不利；與歐盟的峰會定位為重建關係，改善英國經濟、促進繁榮。BBC專訪他時，又更進一步闡述。

柏能強調，工黨在這屆國會將恪遵競選時所提的政綱，將英國留在單一市場或是關稅同盟之外。不過在11月與歐盟舉行峰會後，若是確定了與歐盟關係的新路徑，他就將在下次選舉時，為新關係的建立奔走。先前柏能曾表示，下次大選將在2029年舉行。

YouGov今年6月的民調顯示，受訪英國選民55%支持重返歐盟，34%反對。同一調查另外提問：在不涉及重新加入歐盟、單一市場或關稅同盟的情況下，是否支持與歐盟建立更緊密的關係？59%受訪者表示支持。