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杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導

一架從阿拉伯聯合大公國飛往以色列的班機今天驚傳駕駛艙喋血案。以色列官員表示，以方認為可能是機師之一企圖發動恐攻；一名乘客則稱副機長試圖發動讓飛機墜毀的自殺式攻擊。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，杜拜航空（Flydubai）編號FZ1073航班原定從杜拜（Dubai）飛往特拉維夫（Tel Aviv），途中於飛越約旦領空時偏離航道、轉向沙烏地阿拉伯。這班飛機先發出一般緊急狀況的訊號，幾分鐘後又發出代表可能遭遇非法干擾的求救訊號。

以色列媒體報導，這架波音737（Boeing 737）客機上有約150名以色列籍乘客。FlightRadar24表示，飛機隨後再次發出最初那種一般緊急狀況訊號，然後在沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

Flightradar24指出，該航機數據顯示，在第一次發出緊急訊號前，飛機於30秒內突然快速下降近1萬4000英尺（約4267公尺）。

路透社隨後引述兩名以色列官員的說法報導，據信副機長刺傷機長，隨後機組人員進入駕駛艙，並接手控制飛機。

這兩名不願具名的官員向記者說明，目前以色列評估這起事件為「恐怖攻擊」未遂，並非與兩名機師的心理健康狀況有關。

在一段據稱由機上以色列乘客拍攝，並被以色列媒體廣泛分享的影片中，這名乘客表示，有一名機師身受重傷，另一人受輕傷。

塔布克機場方面表示，兩名機師均受傷送醫治療。機場或該名以色列乘客均未公開攻擊者身分。

乘客奧哈揚（Miryam Shira Ohayon）表示，當時飛機「幾乎完全失控」。

法新社報導，她的母親在特拉維夫附近的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）等候。奧哈揚透過母親手中的擴音電話告訴記者：「副機長試圖謀殺機長，基本上是企圖對飛機實施自殺式攻擊。」

她說：「當時飛機真的快要墜毀了，幸好有許多人臨機應變，控制住副機長並制伏他。」

飛機降落在沙烏地時，以色列總理辦公室發言人史匹曼（Doron Spielman）告訴路透社，據信該起事件並非劫機，而是一起「不同的事件」。當時他並未立即回應媒體關於以色列是否將此事件視為恐攻的進一步詢問。

以色列 杜拜 恐攻

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