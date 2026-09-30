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機車幫派在歐洲4國遭大規模搜索 媒體指向地獄天使
德國警方表示，今天在德國、荷蘭、比利時和保加利亞這4個歐洲國家對1個機車幫派進行大規模突襲搜索。德國媒體報導，遭鎖定團體是知名的「地獄天使」（HellsAngels）。
法新社報導，德國西部城市杜伊斯堡（Duisburg）的警方透過聲明表示，這波行動從清晨展開，一共動員1000多名警力執行14份逮捕令，搜索了100多個地點，總計查扣約4860萬歐元（約新台幣17億5800萬元）的資產。
警方指出，遭搜索對象涉嫌「組織犯罪集團、勒索、進行幫派相關或商業詐欺及洗錢」，另有武器犯罪、傷害及逃稅等嫌疑正在調查；有71人遭鎖定，包括1個橫跨德國和歐洲洗錢網的幾名負責人，及幫派的數名高階成員。
包括德國「畫報」（Bild）等數家媒體報導，遭到搜索的幫派是地獄天使。1名德國警方發言人告訴法新社，她「無法證實也無法否認」消息。
根據畫報說法，這場行動源於2022年5月在杜伊斯堡發生的1起槍擊案，當時地獄天使成員和1個土耳其-黎巴嫩裔犯罪家族成員互相開火，導致4人受傷。此後當局展開歷時4年調查。
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