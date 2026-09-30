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法媒：無人機頻闖歐洲空域 法國警戒補強防禦缺口

中央社／ 巴黎30日專電

歐洲頻傳俄羅斯無人機侵襲敏感設施事件，法國總統馬克宏接受電視台專訪時坦言，法國也可能成為目標。快訊週刊（L’Express）指出，法國似乎還沒充分準備抵禦這類攻擊。

德國東部萊比錫─哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）今年8月發生一起搭載爆裂物的無人機攻擊未遂事件，德方認定是俄羅斯所為；俄國方面則稱這類指控是「捏造的挑釁」。

馬克宏（Emmanuel Macron）上週接受法國電視一台（TF1）和法國電視二台（France 2）專訪時，被問到法國任何一座機場是否也可能遭俄羅斯無人機侵襲，他說：「答案是肯定的⋯我們必須清楚認知（俄羅斯）威脅的現實。」

馬克宏表示，法國數月來加強保護敏感設施，另鑒於近期事態發展，已下達更多指示。

快訊週刊一篇文章評論，在萊比錫─哈雷機場發現的無人機雖未引爆，但本可能造成嚴重破壞，歐洲過去也曾遭遇入侵事件，但不曾出現像這次事件的高暴力風險，可以說此案標誌著俄羅斯混合戰的一個重大轉捩點。

2025年9月，逾20架俄羅斯無人機入侵波蘭空域；兩週後，數架未經識別的無人機在附近活動，導致丹麥哥本哈根機場暫時關閉。

法國也曾發現不明來源的無人機侵擾。例如2025年秋天在毛米龍（Mourmelon）軍事基地，以及兩個月後在火藥製造商Eurenco廠區上空發現無人機飛越。

法國戰略暨防禦研究所（IESD）空中力量部門負責人米歇爾（Yohann Michel）表示，若對手規劃縝密，可能就很難阻止其行動。

文章提到，要發現FPV（第一人稱視角）無人機確實很難，這種機型搭載攝影機，可由配戴虛擬實境頭戴式裝置的操作人員遠端控制。

此外，確保法國全境安全也很困難，因為法國有18座運轉中的核電廠、近1300處敏感的高風險工業廠區，還有數以千計關鍵基礎設施。

無人機的破壞潛力已不言自明。2025年6月，烏克蘭在「蛛網行動」（Operation Spiderweb）中，利用藏匿在卡車上的小型無人機，成功摧毀多架俄羅斯轟炸機等軍用飛機。

遠程無人機的威脅性也同樣令人擔憂。2025年，俄羅斯朝烏克蘭發射近5萬5000架航程介於1000至2000公里的無人機。

米歇爾說：「我們可能無法攔截成百上千架無人機組成的機群，像烏克蘭某些夜裡遭遇到的情況。因為我們沒有足夠手段對付這種規模的同時攻擊。」

這種威脅還在升級，因為俄羅斯已開始生產配備噴射發動機的新機型，這種機型飛得更快、更高，也更難被攔截。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（JohnRatcliffe）近期提出一種特別令人憂慮的可能性：從停泊在法國海岸附近的船上發射無人機。一名軍方消息人士表示，這種入侵方式使得偵測和攔截難度升高，令人幾乎沒時間做出反應。

法國國防部今年4月宣布加強抵禦無人機，要從2030年之前用於防空領域的69億歐元預算中，額外撥出16億歐元經費。

新的態勢發展也促使軍方與時俱進。今年7月，法國軍備總局（DGA）同意為飆風戰機（Rafale）裝備雷射導引火箭彈，以避免將珍貴飛彈浪費在造價低廉的無人機上。

還有其他創新技術應運而生。例如法國企業AltaAres的無人機攔截者，搭載人工智慧（AI），速度可達每小時270公里。

米歇爾指出，對付無人機已有切實可行的方案，只是目前公共採購量仍有待增加。

無人機 法國 歐洲

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