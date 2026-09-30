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具有象徵意義的時刻 摩洛哥迎來史上首位女性首相

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摩洛哥國王穆罕默德六世任命法蒂瑪·扎赫拉·曼蘇裡為新一任首相。圖／德國之聲提供
摩洛哥國王穆罕默德六世任命法蒂瑪·扎赫拉·曼蘇裡為新一任首相。圖／德國之聲提供

摩洛哥國王穆罕默德六世任命法蒂瑪·扎赫拉·曼蘇裡為新一任首相。這是摩洛哥歷史上首次由女性擔任首相，被視為摩洛哥歷史上一個具有象徵意義的時刻。

摩洛哥99%的人口信奉伊斯蘭教。2011年「阿拉伯之春」後，摩洛哥進行了憲政改革，國王雖然繼續擁有最高絕對權力，是國家元首、武裝部隊最高統帥，並在外交和宗教事務上擁有決定性話語權，但議會和政府的行政與立法權限得以擴大。新憲法規定首相由議會選舉中得票最多的政黨產生，並由國王任命。

在9月23日舉行的摩洛哥議會選舉中，法蒂瑪·扎赫拉·曼蘇裡領導的中間派政黨「真實性與現代黨」（PAM）贏得了395個席位中的97席，位居各黨之首。

現年50歲的法蒂瑪·扎赫拉·曼蘇裡出生於馬拉喀什一個顯赫的家庭，曾接受過系統法律教育成為律師，並在法國和美國深造。2008年加入真實性與現代黨，2009年和2021年兩度當選馬拉喀什市長，成為該市首位女性市長。

2021年，曼蘇裡進入摩洛哥中央政府，擔任國土規劃、城市規劃和住房等領域的部長。2023年摩洛哥馬拉喀什發生大地震後，曼蘇裡多次前往災區與受災民眾接觸，廣受好評。

鑑於組閣需要議會絕對多數，即至少198席，真實性與現代黨無法單獨組建政府，而需要尋找聯盟伙伴。曼蘇裡能否迅速找到穩定的合作伙伴，將是她上任後的第一個政治考驗。

外界預計，新政府將推行促進經濟的政策，致力於化解青年人的失望情緒，緩解失業問題。今年7月下旬至8月上旬，數萬名主要由年輕男性組成的摩洛哥人湧入西班牙飛地休達，引發了近年來最嚴重的移民危機。

新政府還將面臨籌辦2030年世界杯足球賽的任務。屆時，摩洛哥將與西班牙和葡萄牙共同舉辦該賽事。

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