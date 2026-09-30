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以色列總理密訪阿聯 聚焦伊朗議題與應對區域挑戰

中央社／ 開羅30日專電

以色列媒體率先報導，阿聯總統27日密會以色列總理尼坦雅胡。由於時機敏感，此會面起初未獲以色列認可公開，且事後雙方僅發布簡短消息指會面聚焦於雙邊關係與區域挑戰。分析表示，此次會面似乎也代表雙方戰略協調有深化趨勢。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）與以色列總理辦公室28日雙雙證實，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）邀請訪問阿聯。

阿聯通訊社僅發布簡短消息指出，穆罕默德在首都阿布達比會見尼坦雅胡討論「雙邊關係」。而以色列總理辦公室則在社交媒體發文稱，此次訪問重點在於「加強兩國關係與應對區域挑戰」。

根據以色列媒體C14報導，尼坦雅胡此行搭乘私人飛機，隨行人員包括國家安全委員會（NSC）主席、情報局摩薩德（Mossad）局長及軍事秘書等安全與外交高層官員。且會談後，另有10國代表參加相關會議。

此外，有以色列資深官員向外媒表示，此次持續6小時的會談主要聚焦於伊朗議題。

此次雙方秘密會面之所以特別引發外界關注，主要是會談時機敏感，涉及2023年以哈戰爭的情報通報爭議。

以色列「國土報」（Haaretz）2週前曾報導稱，2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（HAMAS）突襲以色列前約10天，阿聯總統穆罕默德曾致電尼坦雅胡，警告說哈瑪斯正計劃發動重大軍事行動，但該警告未轉達給以色列情報機構或軍方。

然而，尼坦雅胡對此報導表示否認，並指要對該報採取法律行動。

會談後美聯社（AP）發布報導稱，尼坦雅胡在此次會談中要求穆罕默德否認此一通報報導。但以色列總理辦公室隨後將美聯社相關報導稱為「假新聞」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）另於29日報導，以色列總理辦公室28日發聲明指出，以色列國家安全局（Shin Bet）已對一家報導以色列總理密會阿聯總統的電視台提出投訴。以色列總理辦公室聲明強調，此次訪問被公開時，總理的飛機仍在以色列領空之外。因此媒體曝光此次會談「已危及總理及其夫人以及代表團成員的生命安全」。

為促進以色列與阿拉伯國家關係正常化，美國總統川普（Donald Trump）在第一任期內推動亞伯拉罕協議。協議以「亞伯拉罕」命名，以強調猶太教和伊斯蘭教之間的共同信仰起源。

2020年，阿聯與以色列在美國斡旋下簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），雙方正式建立外交關係。

今年初以色列總理辦公室曾公布，尼坦雅胡已「秘密訪問」阿聯並與穆罕默德會面，但當時遭阿聯否認。因此，此次是阿聯方面首次正式承認穆罕默德與尼坦雅胡會面。

區域分析人士研判，在伊朗核問題及區域安全情勢持續演變之際，以色列與阿聯在此時密會似乎代表雙方戰略協調有深化趨勢，但兩邊官方均未透露具體討論內容。

以色列 伊朗 總理

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