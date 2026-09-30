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杜拜航空駕駛艙喋血險墜毀 以色列防長：是「聖戰恐攻」

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俄警告北約勿孤立飛地加里寧格勒 否則準備動用核武

中央社／ 布魯塞爾30日綜合外電報導

俄羅斯警告北大西洋公約組織（NATO），如果北約試圖孤立俄國的波羅的海飛地加里寧格勒，俄方將準備動用核武

根據路透社所見俄羅斯發給北約的文件，莫斯科指控北約採取「危險且魯莽的做法」，並稱此舉伴隨「爆發直接武裝衝突的高風險」。

文件指出，這包括「俄羅斯從衝突一開始就可能對北約成員國的決策中心發動攻擊」。

這份文件寫道：「如果北約國家企圖孤立加里寧格勒（Kaliningrad）地區與俄羅斯其他地方，俄方將準備動用所有可用的部隊與能力，包括核武，以捍衛自身領土。」該文件被列為「非文件」（non-paper），在外交術語中意指非正式文件。

除私下警告外，至少3個歐洲國家的俄羅斯大使館過去3天也發布聲明，指控北約透過軍演與涉及加里寧格勒的相關作戰規畫升高緊張情勢。俄方同時否認對歐洲構成威脅，駁斥西方國家的相關指控。

聲明還說，俄羅斯無意攻擊北約國家，但警告若有人對加里寧格勒發動任何攻擊，將面臨最嚴厲回應。加里寧格勒夾在波蘭和立陶宛之間，是高度軍事化的俄國領土。

這些警告凸顯俄羅斯與歐洲國家的緊張情勢急遽升高。歐洲國家指控莫斯科透過破壞及縱火等行動升級對歐洲的「混合戰」，俄方則予以否認。

北約發言人哈特（Allison Hart）證實，俄羅斯已向北約遞交一份非正式文件，但未透露內容。

哈特說：「我們已做出回應，指出北約是一個防禦性聯盟，我們的活動或演習都不會對俄羅斯任何部分構成風險。我們強烈譴責動用武力的威脅，包括不負責任的核武言論。我們也呼籲俄方結束其在烏克蘭的無端戰爭。」

一名歐洲防務高層官員指出：「這是自冷戰以來，俄羅斯首次像這樣威脅我們，事態確實嚴峻。」

不過，一名北約外交官表示：「我認為俄羅斯這封信不過是再次試圖恫嚇歐洲人，而北約的回應堅定且負責，重申我們支持烏克蘭的決心不會因此動搖。」

北約 核武 俄羅斯 衝突 俄國

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