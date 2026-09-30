印尼監獄遭查獲威士忌、大電視還設泳池 宛如豪華別墅

印尼當局今天突襲首都雅加達郊外一所監獄，據稱該監獄內的囚犯花錢享受奢華生活。執法人員清空數間「別墅」監獄內的家具、酒瓶，以及至少一台大螢幕電視，並拆除這些「別墅」。

法新社報導，印尼監察專員辦公室上週表示，他們在雅加達南方茂物（Bogor）的希比農（Cibinong）監獄內，發現一片裝修豪華、供囚犯居住的公寓群；據稱，囚犯支付房租後，便能享有沙發、大床、電視、冰箱，甚至餐桌等設施。

從監察專員辦公室突襲搜查監獄後發布的照片顯示，監獄內的冰箱門上放著啤酒、威士忌及其他酒類。一扇未上鎖的通道門將「別墅」周圍的庭院與一片竹林相連，讓囚犯能隨意進出。

監察專員辦公室官員薩夫里達（Syafrida RachmawatiRasahan）說，這所監獄內設有「豪車停車場」，以及游泳池和健身房等。

薩夫里達在24日的記者會中指出：「我們發現這些空間皆由囚犯占用，因此強烈懷疑希比農監獄內確實有針對特定犯人的特殊設施。」

希比農監獄關押著各類囚犯，包括因暴力犯罪，以及貪汙被定罪的白領罪犯等。這所監獄的典獄長及另外4名高階官員已被停職。

印尼監獄部門今天表示，下週將向國會報告初步調查結果。

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