快訊

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼監獄遭查獲威士忌、大電視還設泳池 宛如豪華別墅

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導

印尼當局今天突襲首都雅加達郊外一所監獄，據稱該監獄內的囚犯花錢享受奢華生活。執法人員清空數間「別墅」監獄內的家具、酒瓶，以及至少一台大螢幕電視，並拆除這些「別墅」。

法新社報導，印尼監察專員辦公室上週表示，他們在雅加達南方茂物（Bogor）的希比農（Cibinong）監獄內，發現一片裝修豪華、供囚犯居住的公寓群；據稱，囚犯支付房租後，便能享有沙發、大床、電視、冰箱，甚至餐桌等設施。

從監察專員辦公室突襲搜查監獄後發布的照片顯示，監獄內的冰箱門上放著啤酒、威士忌及其他酒類。一扇未上鎖的通道門將「別墅」周圍的庭院與一片竹林相連，讓囚犯能隨意進出。

監察專員辦公室官員薩夫里達（Syafrida RachmawatiRasahan）說，這所監獄內設有「豪車停車場」，以及游泳池和健身房等。

薩夫里達在24日的記者會中指出：「我們發現這些空間皆由囚犯占用，因此強烈懷疑希比農監獄內確實有針對特定犯人的特殊設施。」

希比農監獄關押著各類囚犯，包括因暴力犯罪，以及貪汙被定罪的白領罪犯等。這所監獄的典獄長及另外4名高階官員已被停職。

印尼監獄部門今天表示，下週將向國會報告初步調查結果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印尼 威士忌 電視

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼監獄VIP待遇曝光！囚犯睡寬敞房間看大電視 5獄官遭停職

國安部擴大庇護城市執法 雖鎖定罪犯 也逮無證客

紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

川普政府迅速遣返移民至第三國 最高院暫允

相關新聞

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

以色列新消息報新聞網報導，一架由杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空（flydubai）客機30日飛行途中，突發疑似劫機警報，以色列空軍緊急派出戰機升空攔截，以色列總理內唐亞胡與國防部長卡茨也緊急召開安全磋商。不過，最新消息顯示，事件並非劫機，而是兩名機師在駕駛艙內爆發肢體衝突，客機最後轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸。

空中喋血機師被刺班機急降5000公尺 杜拜航班緊急轉降沙國

英國廣播公司（BBC）報導，一架由阿拉伯聯合大公國杜拜飛往以色列的商業航班，兩名機師在駕駛艙發生衝突，其中一人竟拿刀刺傷另一人，導致班機一度在兩分鐘內急降5200公尺，險些出事，幸好其他機師及時接手將班機平安轉降沙烏地阿拉伯塔布克機場。過程中班機發出劫機訊號，以色列和沙國都派遣戰機緊急升空攔截。

結縭70年妻子過世隔日 大馬前首相馬哈地住院

馬來西亞101歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）在結縭70年的妻子過世隔日，因未獲得充分休息而於昨晚住...

日本神戶街頭連續發生槍擊案 2人送醫1人不治

日本神戶市消防單位表示，今天下午1時過後，接連獲報神戶市內2處發生槍擊案。案發地點分別在中央區與兵庫區，且均在街頭發生。...

愛吃龍蝦、魚子醬…金正恩體重超過140公斤 健康狀況遭密切監控

北韓領導人金正恩的健康狀況再次受到關注。南韓國家情報院（NIS）最新評估指出，金正恩目前體重超過140公斤，健康狀況被歸類為「極度肥胖」，且具有較高的心血管疾病風險。不過，南韓議員引述情報指出，金正恩目前仍能正常活動，甚至可以快步爬樓梯，醫療團隊也持續密切監測他的健康。

澤倫斯基公開北韓戰俘移送 首爾：疑為爭取援烏支持

南韓國會議員今天表示，南韓情報機構認為，烏克蘭總統澤倫斯基公開披露已將2名北韓戰俘移交南韓，可能是為了爭取南韓民眾支持向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。