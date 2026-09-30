愛吃龍蝦、魚子醬…金正恩體重超過140公斤 健康狀況遭密切監控

北韓領導人金正恩的健康狀況再次受到關注。南韓國家情報院（NIS）最新評估指出，金正恩目前體重超過140公斤，健康狀況被歸類為「極度肥胖」，且具有較高的心血管疾病風險。不過，南韓議員引述情報指出，金正恩目前仍能正常活動，甚至可以快步爬樓梯，醫療團隊也持續密切監測他的健康。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，南韓議員尹建永（Youn Kun-young）表示，情報單位評估，金正恩體重已超過140公斤，加上長期吸菸，使他成為心血管疾病的高風險族群。不過，目前沒有跡象顯示他出現明顯健康問題。

金正恩的健康多年來都是外界關注焦點。2020年，他曾因缺席祖父金日成的生日紀念活動，並一度約20天未公開露面，引發外界猜測他可能因接受手術而病重。金正恩的父親金正日與祖父金日成同樣有肥胖及吸菸習慣，兩人最後都因心臟病發死亡。

儘管北韓長年面臨糧食短缺，金正恩的飲食偏好卻相當奢華。曾負責籌備2019年河內川普、金正恩「川金會」的主廚史馬特（Paul Smart）透露，金正恩喜歡魚子醬、龍蝦、鵝肝及高級牛排。

隨著金正恩健康再度成為話題，外界也更加關注北韓未來的權力接班。南韓情報單位先前曾評估，金正恩的女兒金主愛（Kim Ju-ae）將可能在父親安排下擔任政治要角；不過，北韓最高領導人的正式接班安排目前仍未公開。