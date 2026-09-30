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2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

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空中喋血機師被刺班機急降5000公尺 杜拜航班緊急轉降沙國

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
Flightradar24的截圖顯示，原本飛往以色列的航班緊急降落沙國。路透
Flightradar24的截圖顯示，原本飛往以色列的航班緊急降落沙國。路透

英國廣播公司（BBC）報導，一架由阿拉伯聯合大公國杜拜飛往以色列的商業航班，兩名機師在駕駛艙發生衝突，其中一人竟拿刀刺傷另一人，導致班機一度在兩分鐘內急降5200公尺，險些出事，幸好其他機師及時接手將班機平安轉降沙烏地阿拉伯塔布克機場。過程中班機發出劫機訊號，以色列和沙國都派遣戰機緊急升空攔截。

據航班追蹤網站「Flightradar24」表示，這架載有150名乘客的杜拜航空波音737班機，30日清晨由杜拜國際機場起飛，飛行2小時後就發出緊急訊號，數分鐘後切換為通報劫機的代碼，後來又切回緊急通信訊號。

當地媒體引述以色列官員說法，表示緊急信號據信是由正駕駛與副駕駛「爭執」後發出。另有官員說，由於擔心這架載有數十名以色列公民的航班遭劫持，以色列和沙國都派戰機緊急升空。

BBC說，兩名機師在「爭吵」過程中引發警報。一名以色列乘客說，機組人員曾經求助，隨後乘客合力制伏其中一名機師並將其綑綁。另一名乘客則說當時聽到尖叫聲，還看到一名持刀男子將一名機師壓倒在地，到處都是血。

耶路撒冷郵報引述不願透露姓名乘客的說法，稱一名機師被另一名機師刺傷，飛機前端的乘客合力將攻擊者趕出駕駛艙。機上還有另外兩名機師在機艙後段，立即接手操控，受傷機師則接受正好在機上的一名牙醫急救。

BBC引述Flightradar24數據，飛機一度由10400公尺高空在2分鐘內瞬間下降5200公尺。

杜拜航空已證實該起事故，並說所有乘客均平安無恙。以色列總理內唐亞胡聲明說，情況已受控制，目前正將滯留沙國的以色列乘客送回國內。

杜拜 航班 機師

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