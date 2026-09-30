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韓國張潤基殺人案一審無期徒刑 涉滅證刑警遭起訴

中央社／ 首爾30日專電

震驚韓國社會的「張潤基殺人案」，由於牽涉到警方涉嫌幫忙滅證，引起巨大爭議。因犯案手段殘忍、罪嫌無悔意，張潤基今天被一審法院判無期徒刑；涉嫌包庇、滅證的刑警，目前正接受司法審判。

23歲的張潤基涉嫌在5月於光州市街上以性侵為目的，綁架女高中生李某並用凶器將其刺死。綜合檢警調查，張潤基的父親為警官，負責辦案的警方調查組曾銷毀束線帶和充氣娃娃等物證，並洩露調查情況。之後警方也因此導入親屬迴避制，避免爭議重演。

根據韓聯社報導，光州地方法院刑事第13庭今天依照「性暴力犯罪處罰等特例法」中「強姦殺人」等罪嫌，判處張潤基無期徒刑，並配戴電子腳鐐。法院判決指出，「根據提出的證據，被告遭起訴的犯罪事實均可認定有罪，檢方主張應將被告永久隔離於社會之外，具有合理性。」

與強姦、強盜等重大犯罪結合的殺人罪，只能處以死刑或無期徒刑。法院說明，兇嫌犯罪手段殘忍，以及在偵查過程中沒有反省的態度，但同時也提到，在現行司法體系下，很難對張潤基判處死刑，韓國實質上已是廢除死刑國家。

被害人的父母及法律代理人在法院外召開記者會表示，「這項判決沒有考量遺屬的悲痛，令人無法接受。」他們主張，「如果不判處死刑，就應透過立法建立不得假釋的無期徒刑制度，將重大犯罪者永久隔離於社會之外。」檢方預計仔細分析一審判決後，再決定是否提出上訴。

另外，當初以一般殺人罪將張潤基移送檢方的警方，在爆發「放水偵辦」、「偵辦不力」爭議後，如今也面臨司法處分。刑警因將證物（性愛娃娃）交給同為警察的張潤基父親，且未將作為綑綁工具的束帶扣押為證物，目前正因涉嫌協助湮滅證據等罪名接受審判。

當時負責第一線偵辦的光州光山警察署署長及刑事科長，近期已被移送檢方；此外，曾下令將殺人案與性犯罪調查分開進行的警察廳國家搜查本部4名指揮幹部，也已遭到起訴。

殺人案 無期徒刑 韓國

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