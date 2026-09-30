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日本神戶街頭槍擊案1死1傷 79歲老翁落網

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本兵庫縣神戶市街頭今天下午在短時間內發生兩起槍擊案，造成1死1傷。調查相關人士表示，警方後來在第二起槍擊案現場附近逮捕一名79歲老翁，並已查扣他持有的槍。

「朝日新聞」報導，神戶市中央區坂口通地區附近今天下午1時15分許，有行人通報警方與神戶市消防局「有人倒地，且出現槍響」、「一名60多歲男性腹部被槍擊，意識模糊」。警消表示，這名傷者後來送醫宣告不治。

第一起槍擊案發生後約20分鐘，事發地點以西約4公里的神戶市兵庫區荒田町附近，也有人報警稱有人中槍。

兵庫縣警方指出，第二起案件遇襲的男子54歲，腹部出血，已經送醫治療，仍有意識。

調查相關人士表示，兵庫縣警方後來依涉嫌殺人未遂，緊急逮捕神戶市中央區一名79歲老翁，並懷疑兩起案件為同一人所為。

神戶市教育委員會（相當於地方政府的教育局）考量接連發生槍擊案，今天決定暫停市立中學課後的社團活動。

「神戶新聞」引述調查相關人士披露，已經查扣這名老翁持有的手槍，正在調查是否為犯案工具。

神戶 日本 槍擊

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