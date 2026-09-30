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英相柏南拋英歐未來關係選項 重返歐盟也在列

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
英國首相柏南。美聯社
英國首相柏南。美聯社

英國首相柏南（Andy Burnham）受訪時說，英國與歐洲未來關係是無可迴避的問題，而重新加入歐洲聯盟（EU）是可能的選項之一。

法新社報導，柏南先前在執政黨工黨（LabourParty）年度黨大會上表示，將在今年稍後與歐盟舉行峰會前，就英國未來與歐盟關係提出「不同方針」。

英國2016年舉行具爭議性的「脫歐公投」，最終決定退出歐盟。

柏南先前表示，希望在有生之年能看到英國重新加入歐盟。

他接受英國廣播公司（BBC）第4電台（Radio 4）「今日節目」（Today programme）訪問時說，目前可以考慮的選項包括加入歐洲單一市場和關稅同盟，「或者我們也可以一路走到底」。

柏南說：「顯然，有一些選項需要加以考量，我們必須檢視哪些方案切實可行，並權衡每個選項的利弊。」

他說：「我的意思是，我們不能讓這個問題懸而未決。」

柏南今年7月就任首相。他在工黨年度黨大會發表演說時表示，脫歐帶來「長達10年的低度經濟成長，使我們處於較弱勢的地位」。

英國原定今年7月在布魯塞爾（Brussels）與歐盟舉行峰會，但前首相施凱爾（Keir Starmer）6月向工黨內部的「逼宮」風暴妥協，宣布辭去首相及工黨黨魁職務，原定計畫因此生變。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，英歐峰會初步定於11月20日舉行，但雙方尚未正式確認最終日期。

歐盟 脫歐 英國

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