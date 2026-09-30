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南韓研判川金四會可能APEC前後舉行 平壤有意重啟對話

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

南韓國家情報院（國情院）今天研判，北韓與美國可能在定於11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會前後舉行對話，可能性約50%，平壤也不願錯過這次機會。

韓聯社報導，國情院負責人今天出席國會情報委員會舉行的非公開座談會時作以上表示。該負責人稱，在美國總統川普不斷釋出友好信號背景下，北韓為雙邊關係改善留有餘地同時，反覆提出有關各方應承認其擁核國地位、取消對北韓敵對政策等對話條件。

國情院指出，平壤通過高官談話要求美方改變對北韓態度。值得關注的是，北韓克制批評川普，似乎在為重啟對話而管控局面。國情院報告稱，平壤當局已向駐外機構就北韓與美國關係下達「封口令」，負責對美事務的官員們近期工作很繁忙。

就北韓與俄羅斯軍事合作，國情院稱，近日發現平壤向境外運出彈道飛彈的跡象，院方正在密切關注相關情況。北韓派兵援俄方面，國情院指出，約9000名北韓兵在俄羅斯庫斯克邊境地區執行作戰任務，院方暫未發現北韓新增派兵動向。

就北韓與中國關係，國情院稱，在中國國家主席習近平訪北韓之後，北韓與中國務實合作進一步加深。今年前8個月，其雙邊貿易額年增20%，達19.8億美元，為自從國際社會對北韓實施制裁以來的最高水準。

南韓 平壤 APEC

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