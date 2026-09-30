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探視災區掏現金發放惹議 泰總理阿努廷：無政治目的

中央社／ 記者李宗憲曼谷30日專電
泰國總理阿努廷昨晚探視受淹水之苦的災民時，被拍到從口袋掏出現金，發給居民每人1000泰銖，引發討論。美聯社
泰國總理阿努廷昨晚探視受淹水之苦的災民時，被拍到從口袋掏出現金，發給居民每人1000泰銖，引發討論。美聯社

泰國總理阿努廷昨晚探視受淹水之苦的災民時，被拍到從口袋掏出現金，發給居民每人1000泰銖，引發討論。阿努廷今天表示，因物資發完，才把身上的錢給居民，並沒有政治目的。另外，阿努廷今天宣布成立洪災戰情中心，以協調各地救災工作。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）29日晚間在未事先通知的情況下，前往曼谷賽邁區（Sai Mai）的住宅區勘災，並發放物資給受洪水影響的居民。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，當地約有1萬多人居住，已遭洪水圍困5天。

報導引述網路直播影片顯示，阿努廷與居民合照後，從褲子口袋拿出一疊現金，發給現場居民每人1000泰銖（約新台幣950元）。他當時笑著說：「噓！這就是我所有的錢了，應該不夠。」隨後，維安人員舉起手擋住鏡頭，並可聽見一名男子說，「拜託，別拍了」。

這段影片在網路上廣為流傳，網友們討論此類舉動，對一位總理而言是否合宜且恰當。

阿努廷今天在泰國防減災廳（DDPM）為該舉動辯護，他說：「我的錢絕對乾淨。我昨天給居民的錢，甚至不到我當總理薪水的一半。」

阿努廷解釋，當時準備的救援物資已經發完，居民又走了很長一段路前來，因此不知道還能提供什麼，只能把身上的錢拿出來，並堅稱，這些款項來自他個人，沒有任何政治目的。

與此同時，阿努廷今天宣布成立洪災戰情中心。民族報（The Nation）報導，政府每天上午8時將召開會議，協調各地救災、排水及援助工作。

阿努廷表示，民眾目前最主要的要求是盡快排除積水，政府各單位需要共享資訊並密切協調。

阿努廷說，自己前往災區是希望親自了解民眾困境，「看看他們有什麼食物、需要什麼援助，以及需要什麼支持或決策」。

此前，阿努廷27日前往災區挽甲必（Bang Kapi）時表示災情「已獲控制」，引發受災居民質疑。當時，他脫鞋赤腳涉水的畫面也在網路流傳，由於積水內可能含有病原體及尖銳物品，甚至存在漏電風險，引發批評。

阿努廷 總理 泰國

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