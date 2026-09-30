日本評估在茨城放核廢料 常陸大宮市成本州首例

日本中央政府計劃把茨城縣常陸大宮市列為放置核廢料的候選地點。常陸大宮市長今天宣布，接受中央提議執行第一階段的「文獻調查」。這是日本本州接受「文獻調查」的首例。

「讀賣新聞」報導，常陸大宮市位在茨城縣西北部，人口約3萬5000人。

常陸大宮市政府8月31日收到中央欲在當地執行放置核廢料的候選地點段評估申請。

而常陸大宮市長鈴木定幸先前正面看待此事，認為這能帶動人口持續減少的常陸大宮市發展，不過市民與市議會擔憂此事引發「風評被害」（指受某事影響而引起外界負面觀感）。之後，市府稱將確認中央的想法後下判斷。

鈴木昨天與經濟產業大臣赤澤亮正會面後，傳達地方的擔憂與要求，並爭取到中央承諾，像是風評被害對策，以及跟市民說明。他之後稱，「（疑慮）幾乎已經消除」。

鈴木今天在市府召開記者會時表示「這是深思熟慮的結果，並決定接受中央提議」。

日本評估核廢料放置地點要經過3個階段，基本上要耗時約20年：第一階段的「文獻調查」耗時約2年調查火山與斷層活動；第二階段的「概要調查」則會歷時4年左右，探勘地質與地下水狀況；最後的「精密調查」則會調查岩盤與地下水特性等是否適合，耗時約14年。

自治體接受「文獻調查」的話，最多可獲得20億日圓的補助金。

常陸大宮市是日本第5個願意接受「文獻調查」的地區，其他4個地區分別為北海道壽都町與神惠內村，以及佐賀縣玄海町，以及東京都小笠原村的南鳥島。常陸大宮市則是本州地區接受「文獻調查」的首例。

南鳥島是日本最東端離島，當時是中央主導實施「文獻調查」；把常陸大宮市列為候選地點為中央主導的第二例。