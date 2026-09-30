駐泰學者：川習會未解歧見 台灣應關注華府後續行動

川習會落幕，美中關係出現穩定跡象，但研究台海議題的駐泰學者奧倫多夫向中央社分析指出，這場峰會並未解決稀土、科技限制及台灣等核心議題，雙方關係目前更接近穩定，而非真正解決分歧。

泰國瑪希敦大學（Mahidol University）國際學院（MUIC）社會科學系講師奧倫多夫（HardinaOhlendorf）長期研究台海與兩岸關係。她今天接受中央社訪問表示，川習會顯示「美中關係正透過兩國領導人的個人外交尋求穩定，但雙方根本分歧仍遠未解決」。

奧倫多夫指出，這次會談實質成果有限，雙方主要延長貿易休戰，並在芬太尼管制等議題加強合作；至於「稀土及科技限制等較棘手問題，基本分歧仍然存在」。

因此，她認為，美中關係目前是「穩定化，而非解決歧見」，並補充說，川習兩人年底還會再次會面，代表目前的穩定關係很快就會再面臨新的考驗。

川普與習近平已確認計劃11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC），以及在美國舉行的20國集團（G20）峰會再次會面。

對台灣而言，她則認為這次峰會最值得注意的，反而是「沒有發生的事」，並指出，華府沒有採用北京偏好的涉台措辭，目前也沒有公開跡象顯示美國改變對台政策。

中國外交部指習近平會中提及希望「美方堅持反對台獨」，但白宮公布的峰會資料並未提及台灣。

奧倫多夫向中央社表示，她認為，北京要求美國採取「反對台獨」，而非美國過去使用的「不支持台獨」的措辭，反映北京試圖改變對台議題的框架，並指出，「若華府接受這項措辭變化，將意味著美國涉台政策表述明顯向北京靠攏。」

奧倫多夫分析，美中雙方會後說法出現差異，本身就是一種訊息，反映北京與華府對不同受眾傳遞不同訊號。

她向中央社表示：「北京希望將習近平對台立場留下公開紀錄，除了對中國國內及台灣，也可作為未來談判的參考。」

奧倫多夫說，台灣方面應持續關注美國對台軍售，尤其是一項規模約140億美元的軍售案，目前仍未有進一步決定。

奧倫多夫表示，對台灣而言，真正的考驗並不是峰會上說了什麼，而是華府在峰會後實際採取什麼行動，尤其是先前擱置的對台軍售案是否在未來幾個月推進。

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）日前受訪時強調，對台軍售仍進行磋商，並且重申在中國國家主席習近平國事訪問後，美國對台灣的立場沒有改變。

另外，從東南亞角度來看，奧倫多夫以泰國為例指出，對同時與美中保持密切關係的泰國而言，美中關係暫時穩定可能讓泰國「鬆一口氣」。

她向中央社表示，泰國在經濟上與美國、中國都有密切連結，因此並不希望被迫在兩國之間選邊。不過，目前的美中關係穩定仍相當脆弱，泰國企業仍須面對關稅及科技限制等不確定性，美中競爭也可能持續。

她預期泰國將延續與華府及北京維持良好關係的既有策略，同時透過東協（ASEAN），以及與日本、歐洲國家等夥伴合作，保留外交與經貿上的迴旋空間。

不過，奧倫多夫強調，美中關係即使暫時穩定，並不代表雙方競爭消失，而對泰國等東南亞國家而言，如何在兩個主要夥伴之間維持空間，仍將是重要課題。

學者奧倫多夫曾赴台灣就讀台大國際華語研習所，2013年曾獲得「台灣獎助金」（TaiwanFellowship）。