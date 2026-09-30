聯合國秘書長人選安理會第4輪投票 哥斯大黎加領先

聯合國安全理事會今天舉行第4輪意向投票（straw poll），遴選下一任秘書長。據消息人士透露，哥斯大黎加前副總統葛林斯潘（Rebeca Grynspan）以些微差距領先。

路透社和法新社報導，安理會15個會員國迄今舉行過4次投票，7月及9月舉行的第1與第3輪投票同樣由葛林斯潘居首；8月的第2輪投票則由蓋亞那前外長羅德里格斯-伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）排第一。

最終，美國、中國、俄羅斯、法國及英國這5個安理會常任理事國必須就人選達成共識。2016年古特瑞斯（Antonio Guterres）當選時，安理會共進行6輪意向投票才達成共識。

安理會達成共識後，將正式向由193個會員國組成的聯合國大會推薦一名候選人，由大會投票選出。外界普遍預期大會將通過安理會推薦的人選。

前葡萄牙總理古特瑞斯的第2個5年任期將於2026年12月31日結束。智利前總統巴舍萊（MichelleBachelet）本月退選後，目前共有7位候選人角逐，其中包括4名女性和3名男性，未來仍可能有其他人加入。

無論誰當選，都將面臨諸多挑戰，包括多場戰爭、美國對聯合國資金支持縮減，以及聯合國政治影響力下滑等難題。

聯合國成立80多年來，從未出現過女性秘書長。