遣返陰影下 大馬緬甸難民徘徊去留之間

馬來西亞昨天遣返1476名緬甸籍人士，並將持續分階段遣返，這場大規模行動，讓在大馬生活多年的難民社群再度面臨幾乎無解的困境：留在大馬沒有合法身分、返回緬甸前途未卜，安置第三國更是遙遙無期。

吉隆坡聯合國難民署辦公室外，長期有難民與尋求庇護者前往申請或辦理難民身分文件，儘管對許多人而言，這張身分證明文件，並不等同取得合法工作、教育等相關權利。

大馬昨天展開第一階段遣返計畫，將14個拘留營的1476名緬甸人遣返，包括1370名男性、79名女性、20名男孩及7名女孩，年齡介於8歲至60歲。官方迄未公布他們的族群身分，也未說明其中有多少洛興雅人。

內政部表示，大馬已確定5000名緬甸籍人士列入自願、分階段遣返計畫，1476人為首批，後續將視身分核查、文件、後勤及馬緬協調情況陸續進行。

大馬遣返緬甸移民，聯合國憂安全與人權問題，首相安華（Anwar Ibrahim）指出，大馬將繼續與緬甸對話，難民議題持續數十年迄今未獲解決，人數仍不斷增加，大馬在尋求妥善解決難民方案的同時，也致力保障難民的福祉與人權。

他認為，沒有任何一個國家能無條件接受數十萬甚至數百萬的難民，同時確保難民得到保護，獲得相應的安置條件。

大馬雖未簽署1951年「難民地位公約」，但仍有人數不少的難民群體。來自緬甸19萬3824名難民中，有12萬6144名洛興雅人（Rohingya）、1萬5774名欽族人（Chin），以及3萬3002名來自衝突地區或因遭受迫害而逃離緬甸的其他族群人士。

其餘約2萬1776名難民與尋求庇護者則來自超過50個國家，多因戰爭與迫害流離失所而逃往大馬避難；實際人數可能更多。

吉隆坡近郊士拉央市場（Selayang）及周邊，是洛興雅人較常聚居與從事零工的地區之一，不少人靠搬運、零工維生，由於無法合法進入勞動市場，生活長期不穩定。

中央社記者今天走訪士拉央市場周邊，一名不願透露姓名的洛興雅難民說，他們僅能低調生活，感到徬徨無助。

這場遣返爭議背後，是馬來西亞多年來的政策難題，許多難民面臨警方取締、拘留甚至遣返的風險。這種現況在洛興雅人身上尤其明顯，部分難民家庭已在大馬生活多年，第二代甚至在此出生長大，但難以進入正規就業及公立教育體系。

隨著洛興雅難民人數不斷增加，大馬社會反彈聲浪近期逐漸升溫。部分民眾擔憂公共資源負擔、非法就業、治安及社會秩序，曾出現要求政府驅逐洛興雅人的網路請願。人權團體則擔憂反難民情緒，已從政策爭論演變為針對洛興雅人的仇恨言論。

對大馬政府而言，遣返行動啟動後，如何在人道保障與國內治理之間取得平衡，也再次成為無法迴避的難題。