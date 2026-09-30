快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

涉竊韓國與駐韓美軍機密 兩中國退役軍人遭起訴

中央社／ 平澤29日綜合外電報導

韓國法律界消息人士今天表示，兩名前中國軍人遭到起訴，罪名是涉嫌洩露韓國軍方以及駐韓美軍機密

「韓國時報」（The Korea Times）報導，根據水原地方檢察廳平澤支廳的說法，其中一名犯嫌遭控在2024年3月到今年8月間，13度竊聽韓國及美國主要空軍和海軍基地的通訊。

這名60多歲的情報人員曾在中國人民解放軍的監聽單位服役約40年，遭控蒐集13.9TB的截獲資料並走私到中國。

另一名犯嫌是45歲的解放軍特種部隊前成員，他遭控12度竊取韓美聯合軍演資料與領導階層資訊。

這名前特種部隊成員也被發現在2021年11月到今年5月間，在首爾以南約50公里處的平澤美國軍事基地附近經營一家軍用品店時，招募了一名平民工作人員以及數名在韓福瑞斯營（Camp Humphreys）工作的官兵。

這名犯嫌也遭控使用他的手機，拍攝韓福瑞斯營內部的武器運輸動向。

韓國 機密 美軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

控違反停戰協定！疑北韓地雷炸傷3南韓官兵 首爾揚言採取相應措施

美軍撤離伊拉克 外界憂伊朗代理勢力與IS恐伺機壯大

亞運／歡迎儀式有豐臣秀吉 組委會回應韓國抗議

康乃爾大學2年前疑似性侵輪暴案 檢方重啟調查

相關新聞

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

以色列新消息報新聞網報導，一架由杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空（flydubai）客機30日飛行途中，突發疑似劫機警報，以色列空軍緊急派出戰機升空攔截，以色列總理內唐亞胡與國防部長卡茨也緊急召開安全磋商。不過，最新消息顯示，事件並非劫機，而是兩名機師在駕駛艙內爆發肢體衝突，客機最後轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸。

日本神戶街頭連續發生槍擊案 2人送醫1人不治

日本神戶市消防單位表示，今天下午1時過後，接連獲報神戶市內2處發生槍擊案。案發地點分別在中央區與兵庫區，且均在街頭發生。...

結縭70年妻子過世隔日 大馬前首相馬哈地住院

馬來西亞101歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）在結縭70年的妻子過世隔日，因未獲得充分休息而於昨晚住...

澤倫斯基公開北韓戰俘移送 首爾：疑為爭取援烏支持

南韓國會議員今天表示，南韓情報機構認為，烏克蘭總統澤倫斯基公開披露已將2名北韓戰俘移交南韓，可能是為了爭取南韓民眾支持向...

俄無人機狂轟基輔 烏國家科學院陷火海、大學改遠距授課

俄羅斯28日攻擊烏克蘭國家科學院(National Academy of Sciences)後，29日再度針對烏克蘭首都基輔及多個城市發動新一波大規模無人機與飛彈襲擊，造成嚴重平民傷亡與設施破壞。隨著邁入第5年的俄烏戰爭持續升溫，基輔安全局勢顯著惡化，不僅頂尖學府被迫關閉校園改為遠距授課，國防部長也取消訪歐行程以應對緊急局勢。

北韓擬再派1萬士兵赴俄參戰 南韓援烏因1事添變數

烏克蘭總統澤倫斯基28日在社群平台X發文指出，根據有關俄國境內北韓軍力部署的最新資料，俄羅斯境內目前已有超過8000名北韓軍人，且正準備挑選與訓練再部署1萬名兵力派往俄國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。