涉竊韓國與駐韓美軍機密 兩中國退役軍人遭起訴

韓國法律界消息人士今天表示，兩名前中國軍人遭到起訴，罪名是涉嫌洩露韓國軍方以及駐韓美軍的機密。

「韓國時報」（The Korea Times）報導，根據水原地方檢察廳平澤支廳的說法，其中一名犯嫌遭控在2024年3月到今年8月間，13度竊聽韓國及美國主要空軍和海軍基地的通訊。

這名60多歲的情報人員曾在中國人民解放軍的監聽單位服役約40年，遭控蒐集13.9TB的截獲資料並走私到中國。

另一名犯嫌是45歲的解放軍特種部隊前成員，他遭控12度竊取韓美聯合軍演資料與領導階層資訊。

這名前特種部隊成員也被發現在2021年11月到今年5月間，在首爾以南約50公里處的平澤美國軍事基地附近經營一家軍用品店時，招募了一名平民工作人員以及數名在韓福瑞斯營（Camp Humphreys）工作的官兵。

這名犯嫌也遭控使用他的手機，拍攝韓福瑞斯營內部的武器運輸動向。