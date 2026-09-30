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澤倫斯基公開北韓戰俘移送 首爾：疑為爭取援烏支持

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

南韓國會議員今天表示，南韓情報機構認為，烏克蘭總統澤倫斯基公開披露已將2名北韓戰俘移交南韓，可能是為了爭取南韓民眾支持向烏克蘭提供武器等援助。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週透露，烏克蘭已將兩名北韓士兵送往南韓，還說要活捉這些人「並不容易」。

澤倫斯基在聯合國大會發表演說時公布上述消息，讓南韓總統李在明（Lee Jae Myung）相當不滿，要求烏方正式說明並道歉。南韓方面表示，保密是保護戰俘家屬免遭北韓當局報復的關鍵。

南韓28日召見烏克蘭駐南韓代表，就基輔公開披露此事表達「嚴重關切」。

路透社報導，烏克蘭尚未為此道歉或表達遺憾。

南韓國會議員柳榮夏（Yoo Yeong-ha）今天表示，南韓情報機構認為，澤倫斯基公開這項消息，可能是希望藉此「在南韓國內爭取民意支持向烏克蘭提供武器和其他形式的援助」。

另一名國會議員尹建永（Youn Kun-young）則說，兩名戰俘已於9月中旬從烏克蘭抵達南韓，他們「狀況大致良好，沒有嚴重健康問題」。

他援引國家情報院（NIS）的話說，已多次確認兩人「願意前往南韓」。

南韓外交部本週稍早表示，「由於涉及相關人士和其家人的人身安全」，首爾與基輔「同意以保密方式處理此事」。

不過，柳榮夏今天表示，南韓與烏克蘭領導人並未就保密一事達成協議，但兩國外交官員在溝通過程中同意對相關資訊保密。

他補充說：「從討論一開始，烏方就主動要求嚴格保密，理由是擔心這可能影響未來與俄羅斯交換戰俘。」

烏克蘭去年初從替莫斯科作戰的北韓部隊中俘虜這兩名北韓士兵，其中一人曾告訴南韓媒體，他17歲時被徵召入伍，曾在偵察部隊服役。

南韓迄今未向烏克蘭提供致命性武器，理由是國內禁止對處於戰爭狀態的國家提供軍事援助，目前仍以非致命性援助為主，例如提供排雷設備等。

澤倫斯基 北韓 首爾

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