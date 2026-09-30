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日本神戶街頭連續發生槍擊案 2人送醫1人不治
日本神戶市消防單位表示，今天下午1時過後，接連獲報神戶市內2處發生槍擊案。案發地點分別在中央區與兵庫區，且均在街頭發生。兩名傷者均已經送醫，其中一人傷重不治。
讀賣電視台（ytv）與日本MBS電視台報導，當地消防單位指出，神戶市中央區坂口通地區的行人，今天下午1時15分許通報稱「60多歲的男性腹部被槍擊，意識模糊」，研判傷勢嚴重
另外，在神戶市兵庫區荒田町，有人接著於下午1時30分左右，通報「一名54歲男子背後中槍」。
消防單位表示，在中央區遇襲的男子送醫後宣告不治。於兵庫區遇襲的男子也已送醫治療，仍有意識。
調查相關人士透露，上述兩起案件的地點相隔約4公里，且均傳出槍響。
調查相關人士透露，警方已經在兵庫區逮捕一名疑為犯嫌的男子，並懷疑兩起案件為同一人所為。
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