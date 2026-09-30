結縭70年妻子過世隔日 大馬前首相馬哈地住院

馬來西亞101歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）在結縭70年的妻子過世隔日，因未獲得充分休息而於昨晚住院觀察；他的助理今天表示，馬哈地目前狀況穩定。

助理蘇費（Sufi Yusoff）說，曾兩度擔任首相的馬哈地昨天晚間被送入吉隆坡的國家心臟研究所（National Heart Institute），在正式官方診斷結果出爐前，目前還不清楚他住院的原因。

蘇費表示，他的妻子茜蒂．哈斯瑪（Siti Hasmah Mohamad Ali）28日過世後，馬哈地一直沒有獲得充分休息，感到非常疲憊。

蘇費透過WhatsApp訊息向法新社表示：「他目前狀況穩定。他因經歷情緒起伏、炎熱的天氣與缺乏休息而精疲力竭。對101歲的老人家來說，這些情況加起來並不好受。」

他的妻子茜蒂．哈斯瑪是一位醫師，也是公共衛生倡議者，她28日辭世，享壽100歲。這對夫妻共育有7名子女。

根據他官方Instagram帳號發布的葬禮畫面，馬哈地因妻子的離世而顯得相當悲痛，他含淚地向前國家元首表示，「沒有想到她會今天離世」。

馬哈地近年來曾多次出現心臟問題，並接受過繞道手術。這位百歲人瑞近年多次住院，最近一次是在今年1月，當時他因跌倒導致髖部骨折。

馬哈地曾兩度執政，被譽為全球最年長的現任領袖。他第一次是在1981年到2003年擔任馬來西亞第4任國家領導人，隨後在2018年到2020年，以92歲高齡第2度出任首相。