中國阻撓仁愛暗沙補給任務 菲軍控削弱捍衛南海決心

中國軍艦與海警船日前干擾菲方對仁愛暗沙駐軍的補給任務。菲律賓軍方今天表示，中方試圖透過阻撓補給、切斷通訊等方式，削弱菲律賓捍衛南海權利的決心，企圖迫使最終「不戰而降」。

菲律賓海岸防衛隊數日前指控，中國軍艦與海警船24日阻撓菲方對擱淺於仁愛暗沙的舊軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）進行「合法」補給行動；雖未造成人員受傷，但中方的危險操船行為導致菲方未能完成任務。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在視訊記者會上進一步說明，24日當天的任務是例行的人道物資補給及部隊輪調，但菲方補給船在離開巴拉旺島（Palawan）本島約16海里時，就已發現中方船艦。

他說，中方船艦隨後逐步逼近，最後距離菲船不到1海里，過程中持續發送「具威脅性的訊息」。最終由於海上風浪強大，菲律賓西軍區指揮部（WESCOM）決定改期執行補給任務。

此外，崔尼代也證實，早在數個月前，「馬德雷山號」即曾通報周邊通訊遭到干擾，但菲方備有應變措施，若某一通訊方式受到阻斷，艦上人員可改用其他方式。

「馬德雷山號」是二戰時期登陸艦，菲律賓政府於1999年將它拖至仁愛暗沙「坐灘」，並派遣士兵長期駐守，作為主權象徵。中國持續要求菲律賓撤艦，先前已曾多次阻撓菲方對艦上官兵執行補給任務。

2024年7月，菲中兩國外交部就仁愛暗沙輪調與補給任務達成「臨時安排」，但菲律賓南海維權人士認為，南海案國際仲裁結果已確立菲律賓南海權利，馬尼拉無需與他國簽訂補給安排，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）更說不知有所謂的「臨時安排」存在。

崔尼代認為，中方的作為是要讓其他主張南海權利的國家，放棄「合法立場」。

他提到，中國共產黨在外交、政治、資訊、海洋等諸多層面，對菲律賓進行威嚇與滲透，以削弱菲律賓捍衛南海的決心，藉由阻撓補給任務與切斷通訊，意圖讓菲律賓「不戰而降」。

崔尼代說，「馬德雷山號」駐軍目前仍有足夠物資，他們已習慣因海上情勢變化而發生補給及輪調任務重新安排的情況，士氣依然高昂。

被問及這次補給任務受阻，是否可能有人向中方透露行動資訊，崔尼代答稱，菲方正在檢視所有可能性。

至於下一次運補任務是否可能採取空投或其他方式進行，崔尼代回應，菲方每次執行任務都會面對不同挑戰，將持續調整，以準備應對可能出現的情況。