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南韓控地雷炸傷3軍人 北韓駁斥稱對方將付代價

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

北韓今天表示，南韓把造成3名南韓軍人受傷的兩韓非軍事區（DMZ）邊界地雷爆炸事件歸咎於北韓，將為此付出代價，並警告若南韓對北韓部隊開火，北韓將會報復。

綜合路透社和法新社報導，南韓國防部長姜信哲（Kang Shin-chul）昨天表示，上週爆炸事件是北韓地雷造成，「這明顯違反停戰協定」，南韓將採取「相應」行動。姜信哲也說，北韓很可能是在進行邊界防禦工事時埋設地雷。

南韓與監督韓戰停戰狀態的聯合國盟軍指揮部（UN Command）一直在調查這起爆炸事件。這起事件發生於本月21日，當時1支在非軍事區內執行偵察任務的小組遭遇爆炸，3名南韓軍人受傷，其中1人失去1隻腳。

北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo-Jong）在官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天刊登的聲明中表示，南韓將這起事件責任推給北韓後，「正試圖捏造『物證』證明」。

金與正被視為金正恩的重要親信，時常公開談論對外事務。

她說：「挑釁的主謀應該準備好為自導自演的鬧劇付出代價。真是太卑劣齷齪，完全符合南韓那些人的作風。這種鬧劇並不是什麼新鮮事。」

她也說，北韓部隊從未越過貫穿非軍事區中央的軍事分界線（MDL）。

南韓先前表示，據信有跡象顯示，北韓進行防禦工事期間，北韓軍人曾越過軍事分界線。

北韓近年來升高對南韓的敵意，表示不再以統一為國家目標，並稱南韓是「主要敵人」。

南韓 北韓 軍人

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