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英國空軍基地疑險遭恐攻 1嫌曾搶先報警、動機待查

中央社／ 倫敦29日專電

有美軍轟炸機進駐的英國費爾福（Fairford）空軍基地27日疑險遭恐攻，案情今天出現轉折。英國警方向媒體證實，其中一名嫌犯當天凌晨曾報警，且時間早於後來廣獲報導的在地農婦，嫌犯報案動機仍需進一步調查。

此外，英國反恐警務網（CTP）首長泰勒（Laurence Taylor）今天正式聲明，經過廣泛、深入的搜查，在空軍基地附近發現的可疑車輛內，未發現任何爆裂裝置，但找到一些汽油。

英國警方27日凌晨在英格蘭西南部費爾福基地周邊逮捕5名英國籍、年齡23至25歲的男性，他們涉嫌違反「爆裂物法」和「反恐法」、有對空軍基地發動攻擊之虞。

被捕男性皆來自倫敦。警方今天證實，已結束搜索倫敦相關住所。

費爾福基地是歐洲境內最大空軍基地之一，也是歐洲境內唯一有美軍重型轟炸機進駐的基地。

今年2月美國對伊朗開戰以來，英方允許美軍自費爾福基地起飛，對伊朗執行「防衛性質」的打擊行動。德黑蘭方面因此揚言，將視費爾福基地為正當攻擊目標。

泰勒今天表示，警方持續減少在基地周邊的封鎖和調查範圍，預計明天可完全解除封鎖，以利民眾生活盡速恢復正常。

至於外界議論5名嫌犯昨天獲警方准予保釋，泰勒強調，確保公眾安全是警方決策的首要考量，但他要重申，允許保釋嫌犯是警方基於辦案經驗，並審酌執法權力後的決定。

5名嫌犯獲釋消息昨天一出，美國總統川普（Donald Trump）在白宮回應記者提問時說，他對此感到驚訝，「我不會這麼做」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則告訴「福斯新聞」（Fox News），許多人對嫌犯獲釋感到不安；英國境內原本可能發生「非常嚴重」的事，且「很清楚」是涉及外國勢力。

盧比歐未提供具體事證支持自己的說法。

耐人尋味的是，一名在基地周邊威爾福德村（Whelford）務農的在地婦女，27日凌晨駕車返家時，因為遭遇3輛白色廂型車擋住去路，以及有數名蒙面男子形跡可疑，決定撥打緊急事故專線999通報。

這名婦女後來批評，國安相關單位「失職」，還得靠民眾「幸好」湊巧在不尋常的時間看見不尋常的事，並發揮警覺、主動報案。國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）回應，這名婦女僅看見事情的「部分圖像」。

農婦報案時間是27日凌晨1時36分左右。然而，反恐警察28日曾在聲明中提到，27日凌晨12時45分有民眾通報，指出3輛可疑白色廂型車疑似正駛往費爾福基地。

關於為何有時間差、報案者是否為同一人，警方今天才向媒體證實，接獲農婦通報前，27日凌晨12時45分已有人透過999報案，而且是後來被捕的5名嫌犯其中一人。

目前仍不清楚這名嫌犯的「報案」動機，以及按計畫27日當天原本該發生什麼事：完整落實預謀的攻擊行動、為攻擊行動預作準備（例如環境監測）、「預演」以測試相關單位的維安強度和密度，或者只是虛張聲勢，甚至是聲東擊西。嫌犯打電話「報案」是否為計畫一環，這一點也有待調查確認。

警方表示，目前有「多個」追查方向、不排除任何調查角度，例如不排除有外國政府代理人涉入，或者是一般人在知情或不知情的情況下，為外國勢力效勞。

英國 恐攻 空軍

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