摩洛哥首位女總理掌權 矢言讓年輕人重拾希望

摩洛哥王室表示，國王穆罕默德六世（King MohammedVI）今天任命曼蘇里為摩洛哥首位女性總理。曼蘇里則矢言將讓年輕人對國家重拾希望。

曼蘇里（Fatima Ezzahra El Mansouri）所屬的「真誠與現代黨」（Authenticity and Modernity Party，PAM）在23日的國會大選中勝選。

王室發布聲明指出，國王已要求曼蘇里籌組新政府。摩洛哥為君主立憲國家，國王在外交政策、國防與其他重要領域仍掌握廣泛權力。

這場選舉距離摩洛哥爆發大規模移民危機不到2個月。當時數以萬計、以年輕人為主的摩洛哥民眾湧入西班牙海外自治市休達（Ceuta）。

法新社報導，曼蘇里將年輕人視為施政重點，矢言將讓青年對這個面臨日益沉重經濟與社會壓力的國家「重拾希望」。

現年50歲的曼蘇里，過去20年來從馬拉喀什市長一路走向國家政治核心，建立自己的政治生涯。

由於「真誠與現代黨」在本屆國會選舉未取得過半席次，曼蘇里將必須與其他政黨磋商，籌組執政聯盟。

曼蘇里執政後料將面臨多項棘手課題，包括失業、生活成本，以及貧富差距等問題。她在競選時表示：「年輕人正經歷一場危機，我們必須為他們提供解方…來讓他們重拾希望。」

曼蘇里出身馬拉喀什望族，在加入王室顧問希瑪（Fouad Ali El Himma）於2008年創立的「所有民主人士運動」（Movement for All Democrats）後，踏入政壇。該組織為「真誠與現代黨」的成立奠定基礎。

2009年，年僅33歲的曼蘇里成為觀光勝地馬拉喀什首位女性市長。2年後，曼蘇里進入國會，在黨內地位扶搖直上。

曼蘇里近期受訪時表示：「我從地方參政起家，我的信心來自信任我的馬拉喀什民眾。」

2015年，曼蘇里在市長選舉中敗給伊斯蘭主義反對黨「正義與發展黨」（Justice and Development Party，PJD）的貝爾凱德（Mohamed Larbi Belcaid）。

然而，曼蘇里2021年再度當選馬拉喀什市長，並於同年稍後獲任命為國土規劃暨住房部長。

曼蘇里將必須監督摩洛哥共同主辦的2030年世界盃足球賽事宜，同時推動政府針對具爭議的西撒哈拉地區提出的自治計劃。