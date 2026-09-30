義大利從伊拉克撤出最後一批部隊 12年軍事部署告終

義大利國防部發聲明表示，義大利今天完成撤出駐伊拉克的最後一批部隊，結束在當地長達12年的軍事部署。

路透社報導，今年3月，伊拉克東北庫德斯坦地區（Kurdistan）一處軍事基地遭到夜間空襲，義大利在當月底前就已從伊拉克召回大多數人員。

義大利部隊曾參與由美國主導對抗激進組織「伊斯蘭國」（IS）的「堅定決心行動」（Operation InherentResolve），以及北大西洋公約組織駐伊拉克特派團（NATO Mission Iraq），後者從事的是非作戰顧問及能力建構任務。

義大利國防部的聲明表示，義大利及北約部隊已與當地政府達成協議，將在9月30日前撤離該地區。

防長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，這次撤軍代表伊拉克為自身安全逐步擔起更多的責任。

國防部指出，仍有兩名義大利憲兵警察（carabinieri）會留在伊拉克，參與歐洲聯盟駐伊拉克諮詢團（EUAM Iraq）任務。該諮詢團是在伊拉克政府批准下運作。