監管爭議 教宗批黃仁勳淡化AI風險

羅馬天主教教宗良十四世廿八日首度公開批評輝達執行長黃仁勳淡化人工智慧（ＡＩ）風險，強調ＡＩ威脅人類、毀滅世界的疑慮並非「假新聞」，各界應認真看待。

輝達廿八日宣布推出一款安全工具「開放代理安全平台」。美聯社報導，這個平台主要針對開發者，透過權限限制與即時監控防止ＡＩ代理越界，包括限制ＡＩ代理能使用的系統及資源，以及持續監控ＡＩ代理活動，一旦發現ＡＩ試圖越界便可立即介入，最快在數毫秒內將可疑ＡＩ代理隔離。輝達表示，微軟、摩根大通等上百個組織已採用這套平台，平台採取開源模式，也能擴充至英特爾等其他公司的運算平台。

對此，良十四世廿八日結束法國訪問搭機返回羅馬途中表示，「有意思的是，就在今天，我讀到輝達負責人聲稱，他找到某種方法，可以在ＡＩ中加入一些安全護欄」，但鑑於黃仁勳近期的發言，他對黃仁勳究竟多重視ＡＩ安全提出質疑。

良十四世說，黃仁勳一方面推出新的ＡＩ安全工具，「另一方面，他也是主張不應對ＡＩ設限、不應由政府監管ＡＩ的代表人物」。

良十四世說，「我確實認為，許多ＡＩ專家提出的疑慮應被認真看待。我不認為那是假新聞，就像一些人所說的那樣」。

美國政界和業界目前對是否應監管ＡＩ發展意見對立。頂尖ＡＩ業者Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼等人，以安全風險為由呼籲ＡＩ發展減速並由政府出面監管，他們還呼籲川普政府和中國大陸協商監管ＡＩ；反觀黃仁勳與美國總統川普則駁斥ＡＩ末日論，傾向政府放手讓業界自由發展。

良十四世說，對ＡＩ發展，他還不至於陷恐慌而夜不成眠，「但我認為這是需要坐下來好好討論的問題」。

這是教宗首度因ＡＩ監管問題公開批評黃仁勳。輝達拒絕評論教宗發言，黃仁勳稍早向哥倫比亞廣播公司新聞網表示，他同意川普看法，認為外界誇大ＡＩ安全疑慮。

出生於芝加哥的良十四世與川普在多項議題上立場相左，且自去年就任教宗以來，一直高度關注ＡＩ議題。今年五月，他發布一份稱為「通諭」的正式文件，指出ＡＩ並非道德中立的科技，必須透過強而有力的監管加以「解除武裝」，確保ＡＩ服務人類而不是傷害人類。

彭博報導，川普與美眾議院議長強生廿九日將舉行午宴，討論ＡＩ安全風險，受邀出席的科技業高層包括黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴、數據分析公司帕蘭泰爾執行長卡普以及OpenAI總裁布羅克曼等人。