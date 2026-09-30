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核議題分歧 美伊難達成和談

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
波斯灣產油國的原油出口回升，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼減弱。路透
波斯灣產油國的原油出口回升，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼減弱。路透

伊朗廿九日威脅將攻擊中東地區基礎設施，隨著伊朗等待美國正式回應重新開放荷莫茲海峽的新方案，伊朗相關言論進一步升高。

美國總統川普已駁回伊朗提出的方案，但伊朗外交部長阿拉奇廿八日表示，預期一天內可收到美國官員正式回應。近幾周戰事趨緩，不過伊朗仍持續攻擊荷莫茲海峽船隻，美國也繼續實施經濟施壓措施。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫廿九日警告，如果伊朗安全無法獲得保障，中東地區將沒有任何基礎設施能確保安全。他表示，「如果我們無法出售石油，其他人也不會出售石油；如果我們的安全無法獲得保障，就不會有任何基礎設施安全」。

在外交斡旋方面，阿拉奇表示，卡達已提出相關方案並與伊朗討論，將再與美方溝通，之後把美國最終回應轉達給伊朗。他說，目前談判「焦點只有荷莫茲海峽」，重新開放海峽則取決於伊朗提出的條件是否獲得滿足。

伊朗要求，在解除封鎖前各方必須停火七天，包括以色列停止在黎巴嫩的軍事行動；同時要求解凍海外遭凍結資產、解除對伊朗石油產業制裁，以及終止美國對伊朗港口的海上封鎖。作為交換，伊朗將重新開放荷莫茲海峽。

另一方面，川普表示美國正透過斡旋方與伊朗協商結束戰事，並稱美國「很快」就會贏得戰爭，戰後油價也將大幅下跌。至於美方可能鬆綁制裁、解凍伊朗資金的報導，川普則在自家社群平台否認，稱相關說法是「騙局」，強調「我什麼都沒有給他們」。

美方官員表示，雙方透過斡旋方進行「正面且具建設性的討論」，但伊朗核議題若未獲處理，便不可能達成協議。

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