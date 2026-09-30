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教宗質疑黃仁勳 籲正視AI失控風險

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

教宗良十四世表示，人工智慧（AI）恐將毀滅世界的疑慮，並非「假新聞」，他同時質疑部分企業領袖主張不應對AI設限，試圖淡化AI風險，呼籲各界嚴肅看待AI對人類構成的威脅，也被視為對美國總統川普的隔空批評。

輝達28日宣布推出一款新的安全工具「開放代理安全平台」，號稱可防止AI代理越界。對此，良十四世28日結束四天訪法行程、搭機返回羅馬途中時表示，已了解輝達最新推出的安全工具，但鑑於黃仁勳近期的發言，他對黃仁勳究竟多重視AI安全，提出質疑。

他說，黃仁勳一方面推出新的AI安全工具，「另一方面，他並主張不應對AI設限、不應對政府監管的代表人物」；「我確實認為，許多AI專家提出的疑慮應被認真看待」；「我不認為那是假新聞，就像一些人所說的那樣。」

日前包括Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼等，以安全風險為由，呼籲AI減速論；反觀黃仁勳與美國總統川普，則曾駁斥AI末日論，傾向政府放任業界發展。川普上周甚至在聯合國大會表示，他認為外界對AI可能危害人類的顧慮是「騙局」。

黃仁勳 失控 教宗 輝達 良十四世

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