聽新聞
0:00 / 0:00

駭入澳政府事件 OpenAI將砸10億美元強化資安

聯合報／ 國際中心／綜合報導
OpenAI人工智慧代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站。路透
OpenAI人工智慧代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站。路透

OpenAI廿九日為其失控的人工智慧（ＡＩ）代理駭入澳洲政府網站一事道歉，承諾將投入資金強化資安，並在澳洲成立應變小組。隨著相關事件引發外界高度關注，OpenAI正面臨巨大審查壓力。

路透報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI廿九日在一篇部落格文章中，承認公司對此事處理不當，並承諾會承擔責任，「重建澳洲人民對我們的信任」。

這起事件發生於六月，直到上周才公開，成為已知首起ＡＩ代理自主駭入政府網站事件，也引發外界關注ＡＩ風險。此事除了受到輿論譴責，也遭到澳洲總理艾班尼斯嚴厲批評。

艾班尼斯稱這起事件「令人無法接受」，並抨擊OpenAI延遲通報澳洲政府。

OpenAI在部落格文章中說：「我們的模型在六月進行內部訓練與評估期間，未經授權存取多個澳洲政府網站。我們應該以更妥當的方式處理後續事宜。我們深感抱歉，也會努力在未來做得更好。」

OpenAI表示，一款實驗性ＡＩ模型在一次內部訓練活動期間入侵澳洲政府衛生資料入口網站，存取衛生統計服務的公開與非公開檔案。

不過，OpenAI說，經過內部審查，並未發現病患紀錄遭存取的證據；遭存取的資訊包括彙整後的健康統計資料及內部檔案名稱。

OpenAI還說，影響另外三個澳洲政府機構網站的ＡＩ代理活動，也未導致敏感紀錄遭存取。

OpenAI表示，將為受影響的政府機構提供專門支援，並透過規模十億美元（約台幣三一八億元）的全球基金，資助政府與產業強化網路防禦，同時成立一個澳洲工作小組，根據「這些事件所汲取的教訓」提出相關建議。

OpenAI也證實，策略長權傑森將於十月六日在雪梨出席澳洲參議院ＡＩ委員會聽證會。

澳洲政府宣布對此展開審查，以評估ＡＩ業者在通報方面的潛在義務，並檢視現行法律是否足以應對這類事件。

資安 OpenAI 澳洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蓋茲：AI遭濫用 恐死10億人

輝達推工具防AI代理人失控

美媒：Astra出現欺瞞行為 OpenAI取消10月亮相

會欺騙還擅自行動！OpenAI暫緩推出GPT-6.1 Astra 因安全性「退化」

相關新聞

監管爭議 教宗批黃仁勳淡化AI風險

羅馬天主教教宗良十四世廿八日首度公開批評輝達執行長黃仁勳淡化人工智慧（ＡＩ）風險，強調ＡＩ威脅人類、毀滅世界的疑慮並非「假新聞」，各界應認真看待。

罕見警告 Anthropic招股書：AI恐對人帶來災難

路透報導，美國人工智慧（ＡＩ）新創Anthropic準備首次公開募股（ＩＰＯ），但在招股書中罕見警告投資人，先進ＡＩ可能對人類帶來「災難或生存風險」。

安全疑慮 OpenAI新模型 突然喊卡

ＡＩ公司OpenAI於廿八日宣布，出於安全風險疑慮，原訂十月發表的新一代ＡＩ模型GPT-6.1 Astra將暫緩推出。華爾街日報指出，這是迄今最明顯的警訊之一，顯示ＡＩ代理程式若持續出現超出授權範圍等不當行為，可能迫使業界放慢原本快速推進的技術發展腳步。

駭入澳政府事件 OpenAI將砸10億美元強化資安

OpenAI廿九日為其失控的人工智慧（ＡＩ）代理駭入澳洲政府網站一事道歉，承諾將投入資金強化資安，並在澳洲成立應變小組。隨著相關事件引發外界高度關注，OpenAI正面臨巨大審查壓力。

貿易戰惡化 美封殺加3商品

紐約時報報導，美國川普政府近十億美元的加拿大商品實施進口禁令廿九日凌晨（台灣時間廿九日中午）生效，適用商品包括酒類、乳製品與機車，將遭美國海關拒絕入境。儘管被禁商品僅占加拿大對美出口的極小部分，此舉仍顯示美國總統川普與加拿大的貿易戰繼續惡化，雙方僵局恐將持續。

核議題分歧 美伊難達成和談

伊朗廿九日威脅將攻擊中東地區基礎設施，隨著伊朗等待美國正式回應重新開放荷莫茲海峽的新方案，伊朗相關言論進一步升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。