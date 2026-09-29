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愛沙尼亞控俄涉蓄意破壞行動 歐盟、北約齊聲援

中央社／ 愛沙尼亞首都塔林29日綜合外電報導
北約秘書長呂特。 歐新社
北約秘書長呂特。 歐新社

愛沙尼亞先前指控，國防企業遭縱火案是俄羅斯策劃與指使的「破壞行動」，克里姆林宮否認這項說法；歐盟與北大西洋公約組織領袖今天紛紛聲援愛沙尼亞與烏克蘭。

法新社報導，北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）說：「俄羅斯持續對北約盟國展開魯莽的敵對行動，企圖削弱我們的決心，阻止我們支持烏克蘭。」

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示，調查指出，莫斯科應為國防企業米爾雷姆機器人公司（Milrem Robotics）8月15日遭縱火攻擊事件負責。這家公司生產用於烏克蘭戰場的地面無人機。

他在社群平台X發文說：「我們可以確定，這起縱火案…是俄羅斯聯邦特勤機構下令執行的破壞活動。」

他表示，涉案人士已經落網，當局也已召見俄羅斯大使。

薩克納說，「這起破壞活動是俄羅斯在歐洲展開更廣泛行動的一環」，目的在於恐嚇歐洲國家並削弱其對烏克蘭的支持。

克里姆林宮迅速駁斥愛沙尼亞的指控，稱相關說法「毫無根據」，且「完全脫離現實」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在莫斯科回答記者提問時說：「我們不能、也不會認真看待這類說法。」

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞多次指控俄羅斯發動混合式挑釁行動。

愛沙尼亞與鄰國拉脫維亞及立陶宛均已增加國防投資，並持續堅定支持基輔。

歐洲聯盟（EU）也聲援愛沙尼亞，稱這起縱火攻擊是「魯莽」行徑，並強調不會因此動搖對烏克蘭的支持。

北約 愛沙尼亞 歐盟

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