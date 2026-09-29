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馬來西亞遣返緬甸移民 聯合國難民署表憂心

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導

馬來西亞開始將數以千計緬甸公民遣返回深陷戰火的緬甸，聯合國（UN）今天對此表達憂心，示警當地情勢無法實現「安全、有尊嚴且可持續的返國」。

法新社報導，馬來西亞今天展開第一階段行動，遣返約1500名緬甸籍人士，但這項計畫已引發人權團體擔憂。

馬來西亞方面稱，有5000名緬甸國民「自願」從拘留中心被遣返，今天這些人是第一批。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）在日內瓦對記者表示：「我們很擔心。」

他說：「緬甸武裝衝突持續不斷，暴力與人權侵害情事普遍，UNHCR認為，目前的狀況不允許安全、有尊嚴且可持續的返國。」

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）7月宣布，緬甸同意接回5000名在緬甸受迫害的少數族裔洛興雅人（Rohingya），這項罕見的遣返行動引發人權團體關注。

在聯合國及人權團體提出批評後，緬甸本月稍早承諾，會讓在海外流離失所的緬甸公民「安全且有尊嚴地」返國。

目前還不清楚首批遣返人士中有多少是洛興雅人，馬來西亞當局也未透露相關人數。

緬甸 馬來西亞 聯合國

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