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俄羅斯無人機猛轟基輔 烏克蘭國家科學院陷火海

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
法新社報導，俄羅斯以無人機與飛彈攻擊基輔的情況日益頻繁。 路透社
法新社報導，俄羅斯以無人機與飛彈攻擊基輔的情況日益頻繁。 路透社

俄羅斯攻擊烏克蘭國家科學院（National Academy of Sciences）後，今天再度猛轟烏克蘭；基輔當局表示，第聶伯羅、札波羅熱等地區都有民眾傷亡。

法新社報導，俄羅斯以無人機與飛彈攻擊基輔的情況日益頻繁，邁入第5年的俄烏戰爭已成二戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

烏克蘭空軍發布警報，警告有無人機逼近後，首都基輔再次遭到砲火攻擊。

網路流傳的影像顯示，一架高速無人機以大角度撞上國家科學院後爆炸，刺鼻濃煙直竄天際。畫面可見民眾探出窗外查看，明亮的橘色火焰吞噬建築物部分區域。

烏克蘭前國家安全暨國防委員會秘書長戈布林（Volodymyr Gorbulin）告訴公共廣播電視台Suspilne，事發時他正在科學院工作，人受到輕傷，他的助理則在建築物附近喪命。

當晚，法新社記者在基輔聽到多起爆炸聲，烏克蘭空軍也警告，彈道飛彈正朝基輔方向襲來。

烏克蘭國家科學院鄰近德國大使館、一座大教堂、國家歌劇院及政府建築。

烏克蘭當局表示，基輔的文化景點、政府建築和學校過去都曾遭受攻擊；國家科學院譴責這是「俄羅斯恐怖」與「野蠻行徑」，攻擊「只是在工作場所上班的無辜民眾…以及烏克蘭的科學、教育與文化」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，另一起攻擊擊中首都一處醫療設施，首都之外地區也無法倖免。

中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處商業中心遇襲，造成4人死亡、至少19人受傷；東部城市哈爾科夫（Kharkiv）一處住宅區也遭遇攻擊，死傷人數不明。

東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）也受到攻擊，當地軍事行政部門表示，有30名平民受傷，其中3人傷勢嚴重。

澤倫斯基上週再次呼籲烏克蘭西方盟友加強軍事援助，包括提供美製「愛國者」（Patriot）防空攔截系統，這類系統能夠擊落威力強大的彈道飛彈。

路透社報導，烏克蘭國防部表示，由於俄羅斯對基輔的攻擊升高，國防部長赫馬拉（Yevgeniy Khmara）取消原定今天前往德國的行程。

烏克蘭國防部一名消息人士說，赫馬拉已取消前往德國和挪威的行程，原因是「烏克蘭局勢及俄羅斯攻勢加劇，必須迅速處理相關事務」。

烏克蘭 俄羅斯 基輔 俄烏戰爭

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