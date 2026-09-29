快訊

女童遭掛畜生牌遊街 家屬曝「兄妹都被父打」目睹妹妹被揍到流血

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

每月給媽媽1萬元養老…孝順男連續匯款3年 某日赫見銀行明細瞬間傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸內戰若開邦市場遭空襲 釀50死、逾58傷

中央社／ 曼谷29日專電

位於緬甸西南部的若開邦（Rakhine）喬克濤鎮（Kyauktaw）28日遭軍方空襲，造成市場周邊50人死亡、至少58人受傷。

路透社報導，若開軍（Arakan Army）表示，28日一架軍方戰機在印度市場附近投下炸彈，當時市場聚集商販、購物民眾及路人。

與緬甸軍方交戰的若開軍表示，現場救援人員韋洪昂（Wai Hun Aung，暫譯）證實，該空襲造成50人死亡及至少58人受傷。

韋洪昂在社群媒體上張貼的照片顯示，29日尋獲的遺體中包括婦女和兒童。

若開軍發言人開塔卡（Khine Thukha，譯音）表示，軍方「蓄意透過空襲襲擊人口稠密的市場、學校、平民和住宅」。

另據緬甸媒體「New Day Myanmar」引述當地消息人士表示，部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能進一步增加。報導指出，空襲引發猛烈火災，造成部分死者遺體嚴重燒毀，增加辨識及統計死亡人數的難度。

路透社指出，緬甸政府發言人未對此事作出回應。軍方先前曾表示，他們「最大限度地保持克制，避免傷害平民」。

衝突監測機構「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）7月指出，緬甸5年前發生軍事政變引爆內戰以來，全國已經有超過10萬人喪生。

緬甸 空襲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

緬軍空襲西部若開邦釀50死 近期傷亡最慘重轟炸之一

中緬聯手掃蕩後 緬甸妙瓦底電詐園區死灰復燃公開招募

暴雨成災 曼谷水退還需2周 數千人住避難所

外媒爆料！8名美軍陸戰隊藏荷莫茲神秘船隻 遭伊朗飛彈襲擊受傷

相關新聞

控違反停戰協定！疑北韓地雷炸傷3南韓官兵 首爾揚言採取相應措施

首爾當局今天表示，上週造成3名南韓官兵受傷的爆炸事件，疑似是北韓埋設地雷所致，還說這已違反停戰協定，南韓將採取「相應措施...

歐盟反制俄混合戰 擬仿效北約機制 多名外交官一頭霧水

歐洲各國首都正研議新的集體應對方式，以反制俄羅斯未達武裝攻擊程度的侵略行為，部分國家擔心，現有機制未能遏止莫斯科所謂的混合戰。

俄明年國防預算大增27％ 達2025億美元創烏戰來新高

俄烏戰爭局勢持續演變，俄羅斯政府最新文件顯示其正大舉增加軍事支出，預算赤字與國家債務壓力顯著上升；與此同時，面對俄軍對烏克蘭基礎設施的強烈轟炸，烏克蘭政府已建議首都基輔的弱勢群體在冬季前先行撤離，以減輕緊急救援部門的負擔。

高市促刪二戰「敵國條款」 日媒批火上澆油 韓媒轟無恥

日本首相高市早苗日前在聯合國大會上公然要求刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，試圖淡化和否認侵略歷史、挑戰二戰後國際秩序。日媒28日指出，此舉無疑是火上澆油，再次暴露日本走向「新型軍國主義」的野心並招致多方反對。

WSJ：美飛彈庫存 2年內拉警報

華爾街日報27日報導，美伊戰爭快速消耗美軍關鍵飛彈的庫存，五角大廈雖大舉追加訂單，但恐趕不上未來一、兩年內可能爆發的衝突。

國際關係謊言 教宗訪法牧靈最終站籲歐洲助對抗

天主教教宗良十四世28日表示，各國之間的關係變得日益不文明，人們甚至以「謊言與欺騙」為傲。他呼籲歐洲協助打破這種惡性循環，並在國際關係中培養相互尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。