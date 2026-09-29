緬甸內戰若開邦市場遭空襲 釀50死、逾58傷

位於緬甸西南部的若開邦（Rakhine）喬克濤鎮（Kyauktaw）28日遭軍方空襲，造成市場周邊50人死亡、至少58人受傷。

路透社報導，若開軍（Arakan Army）表示，28日一架軍方戰機在印度市場附近投下炸彈，當時市場聚集商販、購物民眾及路人。

與緬甸軍方交戰的若開軍表示，現場救援人員韋洪昂（Wai Hun Aung，暫譯）證實，該空襲造成50人死亡及至少58人受傷。

韋洪昂在社群媒體上張貼的照片顯示，29日尋獲的遺體中包括婦女和兒童。

若開軍發言人開塔卡（Khine Thukha，譯音）表示，軍方「蓄意透過空襲襲擊人口稠密的市場、學校、平民和住宅」。

另據緬甸媒體「New Day Myanmar」引述當地消息人士表示，部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能進一步增加。報導指出，空襲引發猛烈火災，造成部分死者遺體嚴重燒毀，增加辨識及統計死亡人數的難度。

路透社指出，緬甸政府發言人未對此事作出回應。軍方先前曾表示，他們「最大限度地保持克制，避免傷害平民」。

衝突監測機構「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）7月指出，緬甸5年前發生軍事政變引爆內戰以來，全國已經有超過10萬人喪生。